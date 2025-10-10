 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЕТСКИЕ КНИГИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРЕДАЛИ ПРОЕКТУ «ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ»

Новости Пятница, 10 октября 2025 16:07
ДЕТСКИЕ КНИГИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРЕДАЛИ ПРОЕКТУ «ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ»

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Информ. Министерство образования Республики Абхазия передало два комплекта детских книг на абхазском языке проекту «Детские комнаты в поликлиниках» «Команды Абхазии».

Руководитель отдела общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения РА Майя Цыбулевская отметила, что передача книг на абхазском языке – это шаг к сохранению и популяризации всей абхазской культуры.

«Министерство просвещения всегда открыто к диалогу и конструктивному сотрудничеству, особенно, когда дело касается сохранения государственного абхазского языка. Пути разных проектов пересекаются в Минпросвещения и мы очень рады быть одними из партнёров и сторон, которые помогут в реализации важных и полезных инициатив», – отметила Цыбулевская.

Руководитель проекта Эсма Колбая поблагодарила за такой важный подарок, который пойдёт на пользу всем детям, которые смогут прочитать любимые сказки на родном языке.

Прочитано 4 раз

