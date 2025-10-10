ДЕТСКИЕ КНИГИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРЕДАЛИ ПРОЕКТУ «ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ»

Руководитель отдела общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения РА Майя Цыбулевская отметила, что передача книг на абхазском языке – это шаг к сохранению и популяризации всей абхазской культуры.

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министерство образования Республики Абхазия передало два комплекта детских книг на абхазском языке проекту «Детские комнаты в поликлиниках» «Команды Абхазии».

«Министерство просвещения всегда открыто к диалогу и конструктивному сотрудничеству, особенно, когда дело касается сохранения государственного абхазского языка. Пути разных проектов пересекаются в Минпросвещения и мы очень рады быть одними из партнёров и сторон, которые помогут в реализации важных и полезных инициатив», – отметила Цыбулевская.

Руководитель проекта Эсма Колбая поблагодарила за такой важный подарок, который пойдёт на пользу всем детям, которые смогут прочитать любимые сказки на родном языке.