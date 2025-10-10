 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКУ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОБСУДИЛИ В МИНЗДРАВЕ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 10 октября 2025 16:33
ПРОФИЛАКТИКУ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОБСУДИЛИ В МИНЗДРАВЕ АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с делегацией Минздрава РФ. В составе российской делегации – руководитель Центра клинической вирусологии ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Мария Ласеева и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в ЮФО Владимир Городин.

Во встрече также участвовали представители профильных управлений Минздрава Абхазии, руководство Санитарно-эпидемиологической службы, главврачи медучреждений. 

В ходе встречи рассматривались ключевые аспекты профилактики инфекционных заболеваний, включая подготовку к предстоящему эпидемическому сезону острых респираторных вирусных инфекций и вопросы вакцинации населения.

Особое внимание было уделено обмену опытом и методическими рекомендациями по улучшению системы эпидемиологического надзора и контроля, а также стратегическому планированию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболевании.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 10 октября 2025 16:36

