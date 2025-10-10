ПРОФИЛАКТИКУ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОБСУДИЛИ В МИНЗДРАВЕ АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с делегацией Минздрава РФ. В составе российской делегации – руководитель Центра клинической вирусологии ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Мария Ласеева и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в ЮФО Владимир Городин.

Во встрече также участвовали представители профильных управлений Минздрава Абхазии, руководство Санитарно-эпидемиологической службы, главврачи медучреждений.

В ходе встречи рассматривались ключевые аспекты профилактики инфекционных заболеваний, включая подготовку к предстоящему эпидемическому сезону острых респираторных вирусных инфекций и вопросы вакцинации населения.

Особое внимание было уделено обмену опытом и методическими рекомендациями по улучшению системы эпидемиологического надзора и контроля, а также стратегическому планированию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболевании.