ТРАГЕДИЯ В ГОРАХ АБХАЗИИ
Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Информ. Днем 9 октября в районе села Акармара в горах Абхазии произошла серьезная авария: экскурсионный микроавтобус, в котором находились туристы из Ставропольского края, съехал с дороги и упал в глубокую расщелину.
Согласно уточнениям, предоставленным Министерством здравоохранения Абхазии, в результате аварии шесть человек получили травмы разной степени тяжести. У двоих зафиксированы легкие повреждения, остальные получили более серьезные травмы. Одного из туристов сейчас оперируют, другим назначены дополнительные обследования.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что среди пассажиров микроавтобуса находились жители региона. Он сообщил, что краевые власти находятся в постоянном контакте с абхазскими медицинскими учреждениями, задействованы специалисты федеральной службы медицины катастроф. По словам главы региона, оперативный сбор информации продолжается, в том числе уточняется список ставропольцев, находившихся в автобусе в момент происшествия.
Обстоятельства случившегося пока окончательно не установлены, однако известно, что авария произошла в труднодоступной горной местности, где узкие и извилистые дороги представляют особую опасность для транспорта.
