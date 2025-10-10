 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ТРАГЕДИЯ В ГОРАХ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 10 октября 2025 16:36
ТРАГЕДИЯ В ГОРАХ АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Информ. Днем 9 октября в районе села Акармара в горах Абхазии произошла серьезная авария: экскурсионный микроавтобус, в котором находились туристы из Ставропольского края, съехал с дороги и упал в глубокую расщелину.

По информации МЧС республики, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 12:48. На место незамедлительно выехали спасатели. Из расщелины глубиной почти 50 метров были извлечены трое пострадавших и тело погибшей женщины. Еще четыре человека смогли выбраться самостоятельно. Всех пострадавших доставили в Ткуарчалскую районную больницу, где им оказали необходимую помощь.

Согласно уточнениям, предоставленным Министерством здравоохранения Абхазии, в результате аварии шесть человек получили травмы разной степени тяжести. У двоих зафиксированы легкие повреждения, остальные получили более серьезные травмы. Одного из туристов сейчас оперируют, другим назначены дополнительные обследования.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что среди пассажиров микроавтобуса находились жители региона. Он сообщил, что краевые власти находятся в постоянном контакте с абхазскими медицинскими учреждениями, задействованы специалисты федеральной службы медицины катастроф. По словам главы региона, оперативный сбор информации продолжается, в том числе уточняется список ставропольцев, находившихся в автобусе в момент происшествия.

Обстоятельства случившегося пока окончательно не установлены, однако известно, что авария произошла в труднодоступной горной местности, где узкие и извилистые дороги представляют особую опасность для транспорта.

