ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ ПРЕКРАТИТЬ ВЗИМАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С ЭКСПОРТЕРОВ ЦИТРУСОВЫХ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии Бадра Гунба провёл совещание, посвящённое обеспечению экспорта цитрусовых урожая нынешнего года. В его работе приняли участие первый замруководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, вице-премьер Вараздат Миносян, председатель СГБ Дмитрий Дбар, руководство Министерства сельского хозяйства, Государственного таможенного комитета, Госстандарта, карантинной инспекции и Торгово-промышленной палаты.

Бадра Гунба отметил, что крестьяне ждут сезона, чтобы реализовать урожай цитрусовых и на вырученные средства содержать свои семьи. Задача государственных служб – оказать им максимальное содействие. Однако, как подчеркнул президент, на границе крестьяне сталкиваются со многими сложностями, мешающими реализовать товар по выгодной для них цене.

«Цель сегодняшнего совещания – обсудить меры, которые будут способствовать улучшению ситуации», – сказал президент.

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа проинформировал, что в этом году ожидается урожай порядка 35 тысяч тонн, что немного ниже показателей прошлого года (38,5 тысячи тонн).

По его словам, для более эффективного взаимодействия планируется проведение ряда совещаний с российскими коллегами, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с организацией экспорта цитрусовых.

Президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава ознакомила участников совещания с мерами поддержки, которые ТПП оказывает предпринимателям в реализации урожая цитрусовых.

О предпринимаемых мерах также доложили председатель Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия, замминистра сельского хозяйства Артуш Сарибекян и начальник Государственной инспекции по карантину растений Омар Цвижба.

Вице-премьер Вараздат Миносян отметил, что крестьяне жалуются на необходимость уплаты на государственной границе платежей, превышающих официально установленные размеры.

Подводя итоги совещания, Президент Абхазии Бадра Гунба заявил: «Времена, когда крестьяне и другие экспортеры цитрусовых на границе платили так называемые «неофициальные» платежи, должны остаться в прошлом. Сотрудники таможенного комитета, Госстандарта, карантинной инспекции обязаны взимать платежи исключительно в размерах, утверждённых Кабинетом министров. Это касается и Пограничной службы.

Даю указание Службе государственной безопасности следить за неукоснительным выполнением данного поручения. В случае, если будут зафиксированы факты незаконных поборов с крестьян, ответственность понесёт не только сотрудник, допустивший нарушение, но и руководитель соответствующего ведомства.

Ситуацию буду контролировать лично».