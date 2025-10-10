В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ОБЫСК У УЧИТЕЛЯ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ШПИОНАЖЕ В ПОЛЬЗУ ГРУЗИИ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о задержании действующего учителя по подозрению в шпионаже. Она также отреагировала на сообщения о возможных связях некоторых руководителей образовательных учреждений Галского района с враждебным государством.

Министр заявила о полной поддержке усилий правоохранительных органов, направленных на защиту интересов страны. По ее словам, Министерство просвещения окажет все необходимое содействие следственным органам для установления истины в этом деле.

Хана Гунба подчеркнула, что подобные инциденты бросают тень на все педагогическое сообщество. Она выразила уверенность, что в системе образования должны работать только люди, истинно преданные интересам своей родины. Министр заверила, что ведомство приложит все усилия, чтобы лица с иным мышлением не могли продолжать свою деятельность в образовательных учреждениях.

Хотя министр не назвала фамилию задержанного, ранее Служба государственной безопасности Абхазии сообщала об аресте в Галском районе гражданина Грузии по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, 39-летний Шалва Хизанишвили за денежное вознаграждение пересылал своим кураторам видеозаписи одной из пограничных застав ФСБ России в Абхазии.

В ходе обыска в доме Хизанишвили сотрудники СГБ обнаружили оружие, патроны, грузинские документы, валюту и карты грузинских банков. Кроме того, на приусадебном участке, в собачьей будке, было найдено взрывчатое вещество. 6 октября СГБ сообщила, что суд арестовал подозреваемого на два месяца.