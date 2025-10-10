 

МИНОБОРОНЫ ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Пятница, 10 октября 2025 19:31
МИНОБОРОНЫ ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Информ. В 33-ю годовщину образования Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил руководство и личный состав Министерства обороны, возложили цветы в Парке Боевой Славы. Военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость родины.

Затем в Минобороны прошло торжественное собрание по случаю 33-й годовщины со Дня образования оборонного ведомства Абхазии.

Открывая заседание, министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа подчеркнул: «Почётная обязанность каждого из нас – быть готовым посвятить себя, а если понадобиться отдать жизнь, за дальнейшее процветание дорогой всем нам Родины. В армии сегодня немало воинов, командиров, которые прошли огненную дорогу войны. Они своими ратными делами приумножают славу Вооруженных Сил. Высоким остается моральный дух армии, и это во многом, благодаря усилиям командиров. Абхазская армия прошла сложный путь становления».

При этом, министр отметил, что среди приоритетов нашего международного военного сотрудничества особое место занимает Российская Федерация. Мы намерены совершенствовать и развивать систему взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации.

По словам Владимира Ануа, в настоящее время в Вооруженных Силах проводятся мероприятия по созданию группировок войск, способных самостоятельно решать задачи, обеспечивать военную безопасность государства.

«Мы создаем профессиональную армию, соответствующую самым высоким международным стандартам.

