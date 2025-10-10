АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС В ЛЫХНЫ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Информ. В селе Лыхны прошел мастер-класс легендарного спортсмена, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. Мероприятие состоялось в обновленном зале вольной борьбы, который расположен в здании сельской администрации. Недавно здесь завершили капитальный ремонт по поручению президента Республики Абхазия Бадры Гунба.