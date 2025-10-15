В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП «МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ БАСКЕТБОЛА 3Х3 «ОРАНЖЕВЫЙ АТОМ»
Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. На многофункциональном стадионе игровых видов спорта в рамках официального открытия состоялся региональный этап «Международного фестиваля баскетбола 3х3 «Оранжевый Атом» Государственной корпорации «Росатом» – «Кубок по баскетболу 3х3 памяти С.В. Багапш, посвященный Дню Победы и Независимости Республики Абхазия», 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности России.
Турнир проводился среди юношеской, женской и взрослой возрастных категорий. В соревнованиях приняли участие команды из всех городов и районов Республики Абхазия.
По итогам турнира среди женских команд первое место заняла команда «Сухум Спартак». Второе место досталось команде «Крылья Абхазии», третье – команде «Сухум-Спартак 2».
«НВП» турнира завоевала Гунба Анна.
Среди команд юношей первое место заняла команда «Спартак», второе – «Крылья Абхазии», третье – команда «Гагра».
Среди мужских команд победителем стала команда «Гагра», второе место заняла команда «Дранда», третье – «Крылья Абхазии».
Лучшим игроком турнира среди мужчин был признан тренер Управления по делам молодежи и спорта города Сухум Гущин Николай, завоевавший «НВП» соревнований.
Победители турнира были награждены кубками, медалями и грамотами. Призеры получили медали и грамоты, а все участники – памятные подарки.
Команды-победители данных соревнований будут приглашены в мае 2026 года на Международный финал, который пройдет в городе Смоленске, одном из городов присутствия Государственной корпорации «Росатом».
Последнее от Super User
- ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!» ОБЪЕДИНИЛ ТАЛАНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ
- ПОЕЗД «РИЦА» ПРИБЫЛ НА ВОКЗАЛ СУХУМА
- К 2030 ГОДУ В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ ПРИНИМАТЬ 5 МЛН ТУРИСТОВ ЕЖЕГОДНО
- «ВОДОКАНАЛ» ОСУШАЕТ ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ТУРБАЗЕ
- БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВА И ВЛАДИМИРОМ СПИВАКОВЫМ