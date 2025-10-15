 

В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП «МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ БАСКЕТБОЛА 3Х3 «ОРАНЖЕВЫЙ АТОМ»

Новости Среда, 15 октября 2025 19:11
Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. На многофункциональном стадионе игровых видов спорта в рамках официального открытия состоялся региональный этап «Международного фестиваля баскетбола 3х3 «Оранжевый Атом» Государственной корпорации «Росатом» – «Кубок по баскетболу 3х3 памяти С.В. Багапш, посвященный Дню Победы и Независимости Республики Абхазия», 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности России.

Турнир проводился среди юношеской, женской и взрослой возрастных категорий. В соревнованиях приняли участие команды из всех городов и районов Республики Абхазия.

По итогам турнира среди женских команд первое место заняла команда «Сухум Спартак». Второе место досталось команде «Крылья Абхазии», третье – команде «Сухум-Спартак 2».

«НВП» турнира завоевала Гунба Анна.

Среди команд юношей первое место заняла команда «Спартак», второе – «Крылья Абхазии», третье – команда «Гагра».

Среди мужских команд победителем стала команда «Гагра», второе место заняла команда «Дранда», третье – «Крылья Абхазии».

Лучшим игроком турнира среди мужчин был признан тренер Управления по делам молодежи и спорта города Сухум Гущин Николай, завоевавший «НВП» соревнований.

Победители турнира были награждены кубками, медалями и грамотами. Призеры получили медали и грамоты, а все участники – памятные подарки.

Команды-победители данных соревнований будут приглашены в мае 2026 года на Международный финал, который пройдет в городе Смоленске, одном из городов присутствия Государственной корпорации «Росатом».

« ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!» ОБЪЕДИНИЛ ТАЛАНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ
