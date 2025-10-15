 

ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!» ОБЪЕДИНИЛ ТАЛАНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ

Новости Среда, 15 октября 2025 19:03
ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!» ОБЪЕДИНИЛ ТАЛАНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел гала-концерт фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Республики Абхазия, Президентского фонда культурных инициатив и «Росконцерта».

Кульминацией международного этапа стал гала-концерт, который прошел в Абхазском государственном драматическом театре имени С. Я. Чанба. На сцене выступили десять коллективов – всего более 250 артистов. Среди почетных гостей были народная артистка России Надежда Крыгина, оперная певица Светлана Феодулова, Государственный академический ансамбль танца «Алан», Образцовый ансамбль «Калинка» и Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда». В рамках концерта также был показан видеоролик, посвященный памяти защитников Отечества, созданный на основе современной интерпретации песни Виктора Цоя «Кукушка».

По итогам отбора честь представлять Абхазию на финальном гала-концерте в Москве выпала Молодежному ансамблю народного танца «Афыртын» и Государственному заслуженному ансамблю народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш. 5 декабря они выступят на сцене Государственного Кремлевского дворца вместе с лучшими академическими коллективами России и известными артистами.

Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» проводится с 2017 года, предоставляя профессиональным и полупрофессиональным коллективам возможность продемонстрировать свое мастерство в вокале, танце, инструментальном исполнительстве и хоровом пении.

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества введена специальная номинация, где участники представляют номера, посвященные Великой Отечественной войне или спецоперации. Отборочные этапы фестиваля в 2025 году проходят также в Йошкар-Оле, Севастополе, Ульяновске, Вологде и Красноярске, сообщается на сайте Минкультуры России.

Ранее сообщалось, что XXIV Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу» охватил столицы трех республик — Грозный (Чеченская Республика), Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) и Владикавказ (Республика Северная Осетия – Алания).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 15 октября 2025 19:07

