ПОЕЗД «РИЦА» ПРИБЫЛ НА ВОКЗАЛ СУХУМА
Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. 15 октября на железнодорожный вокзал Сухума прибыл туристический поезд «Рица» с 92 пассажирами. Прибытие поезда сопровождалось традиционной встречей с музыкальной программой и угощениями для гостей.
Согласно информации РЖД, в текущем году поезд «Рица» совершит только один, как было сказано «эксклюзивный» рейс по маршруту Москва – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи – Ростов-на-Дону. Продолжительность круиза составляет 7 дней в обоих направлениях.
Программа пребывания в Абхазии включает посещение основных достопримечательностей региона: водопадов, Юпшарского каньона, озера Рица, Сухумского ботанического сада и Нового Афона.
Повторное прибытие поезда «Рица» свидетельствует о возрастающем интересе к Абхазии как к уникальному туристическому направлению.
Состав поезда включает вагоны категорий люкс, СВ и купе, а также специализированные вагоны-душ, вагон-спа, вагон-ресторан с баром и караоке. Стоимость тура с экскурсионной программой, дегустациями и тематическими мероприятиями составляла от 50 тысяч рублей.
Последнее от Super User
