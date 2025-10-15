ПОЕЗД «РИЦА» ПРИБЫЛ НА ВОКЗАЛ СУХУМА

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 15 октября на железнодорожный вокзал Сухума прибыл туристический поезд «Рица» с 92 пассажирами. Прибытие поезда сопровождалось традиционной встречей с музыкальной программой и угощениями для гостей.

Согласно информации РЖД, в текущем году поезд «Рица» совершит только один, как было сказано «эксклюзивный» рейс по маршруту Москва – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи – Ростов-на-Дону. Продолжительность круиза составляет 7 дней в обоих направлениях.

Программа пребывания в Абхазии включает посещение основных достопримечательностей региона: водопадов, Юпшарского каньона, озера Рица, Сухумского ботанического сада и Нового Афона.

Повторное прибытие поезда «Рица» свидетельствует о возрастающем интересе к Абхазии как к уникальному туристическому направлению.

Состав поезда включает вагоны категорий люкс, СВ и купе, а также специализированные вагоны-душ, вагон-спа, вагон-ресторан с баром и караоке. Стоимость тура с экскурсионной программой, дегустациями и тематическими мероприятиями составляла от 50 тысяч рублей.