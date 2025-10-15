К 2030 ГОДУ В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ ПРИНИМАТЬ 5 МЛН ТУРИСТОВ ЕЖЕГОДНО

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа сообщил о масштабных планах отрасли – к 2030 году в стране будут принимать 5 млн туристов в год. С таким заявлением Логуа выступил на заседании Общественной палаты.

Для круглогодичной работы туротрасли правительству нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы создать конкурентноспособный уровень сервиса в туризме, отметил министр.

Логуа заявил, что открытие в мае текущего года аэропорта в Сухуми стало важным шагом в этом направлении.