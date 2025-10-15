«ВОДОКАНАЛ» ОСУШАЕТ ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ТУРБАЗЕ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. В результате ливневых дождей, произошедших в Сухуме, был затоплен подземный переход в районе Турбазы на улице Акиртава (у 14-ой средней школы).

Управа микрорайона обратилась в МУП «Водоканал» Администрации г. Сухум с просьбой предоставить насосную технику для откачивания грунтовых и ливневых вод. Рабочие приступили к работам.