«ВОДОКАНАЛ» ОСУШАЕТ ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ТУРБАЗЕ
Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. В результате ливневых дождей, произошедших в Сухуме, был затоплен подземный переход в районе Турбазы на улице Акиртава (у 14-ой средней школы).
Управа микрорайона обратилась в МУП «Водоканал» Администрации г. Сухум с просьбой предоставить насосную технику для откачивания грунтовых и ливневых вод. Рабочие приступили к работам.
После откачки воды также проведут ревизию насосного оборудования, которое стоит непосредственно в подземном переходе. При обнаружении неполадок, насос отремонтируют.
