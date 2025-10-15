 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ВОДОКАНАЛ» ОСУШАЕТ ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ТУРБАЗЕ

Новости Среда, 15 октября 2025 18:57
«ВОДОКАНАЛ» ОСУШАЕТ ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ТУРБАЗЕ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. В результате ливневых дождей, произошедших в Сухуме, был затоплен подземный переход в районе Турбазы на улице Акиртава (у 14-ой средней школы).

Управа микрорайона обратилась в МУП «Водоканал» Администрации г. Сухум с просьбой предоставить насосную технику для откачивания грунтовых и ливневых вод. Рабочие приступили к работам.

После откачки воды также проведут ревизию насосного оборудования, которое стоит непосредственно в подземном переходе. При обнаружении неполадок, насос отремонтируют.

