БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВА И ВЛАДИМИРОМ СПИВАКОВЫМ

«Позвольте поприветствовать вас на абхазской земле. Имел такую честь познакомиться с вами, еще будучи министром культуры, также в рамках Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...»

Хибла Герзмава прославляет не только нашу маленькую республику, но и великую Россию. Это грандиозное, важное событие.

Позвольте еще раз вас поприветствовать, поблагодарить вас за участие. Ваш визит, визиты ваших коллег, именитых музыкантов, оперных исполнителей – это то, что делает нас сильнее, увереннее. И надеюсь, что этот фестиваль будет жить долго и радовать как граждан нашей страны, так и публику по всему миру», – сказал президент.

Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отметила, что программа концерта «Я люблю тебя, жизнь!», посвященная 80-летию Победы, будет изумительной.

«Я очень счастлива, что Владимир Теодорович в самом начале нашего пути, нашего фестиваля, был всегда с нами. Он и сейчас с нами. Это человек благотворительный, который очень много делает для страны, для всех нас и для вашей покорной слуги. Он очень много сделал для моего становления.

Я очень счастлива, что сегодня в Стране души, в нашей Абхазии, мы дадим изумительный концерт с потрясающей, очень сильной и мощной программой к 80-летию Победы. Для нас этот год – очень важный. У нас очень много концертов по всей стране.

И мне очень приятно, я очень горжусь тем, что у меня есть возможность с Национальным филармоническим оркестром и с маэстро Спиваковым стоять рядом, быть рядом, звучать в этой программе. И мне очень приятно, что мы в Абхазию, ко мне на родину, привезли сегодня изумительную программу», – сказала Хибла Герзмава.

Владимир Спиваков поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что концерт несет особый смысл.

«Мы приехали сюда с программой, посвященной 80-летию Победы. В этой Победе участвовали все народы Советского Союза, и она навсегда останется в наших сердцах. Много жертв принесено для того, чтобы был мир, это коснулось всех. Где бы мы ни находились с этой программой, реакция одна и та же. Люди плачут, потому что это затрагивает сердце», – отметил Владимир Спиваков.