В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Сегодня в ГУ МЗ РА Республиканской больнице с применением современных технологий впервые была проведена операция по установке временного электрокардиостимулятора (ЭКС). Пациентка поступила в стационар в тяжелом состоянии с жалобами на выраженную слабость, головокружение, одышку и боли в грудной клетке.

Обследование выявило у пациентки острый коронарный синдром (инфаркт миокарда) по нижней стенке левого желудочка. Состояние было осложнено критически опасным нарушением ритма – остановкой синусового узла и симптомной брадикардией. Частота сокращений желудочков сердца упала до 28-39 ударов в минуту при норме 60-90, что создало прямую угрозу для жизни.

«Перед нами стояла задача немедленно стабилизировать работу сердца. Мы приняли решение об установке временного кардиостимулятора», – пояснил лечащий врач.

Медики провели сложную манипуляцию: через пункцию яремной вены по методике Сельдингера в полость правого желудочка сердца был установлен электрод. К нему подключили наружный кардиостимулятор, запрограммированный на режим VVI 55 с частотой 60 импульсов в минуту. Операция прошла успешно, и стабильная стимуляция сердца была достигнута.

После стабилизации состояния пациентка в сопровождении бригады реаниматологов была перевезена в Городскую клиническую больницу № 4 города Сочи для дальнейшего углубленного обследования, проведения коронароангиографии и решения вопроса о стентировании коронарных артерий – операции, восстанавливающей кровоток в сердце.

Успешное выполнение такой высокотехнологичной манипуляции, как установка временного ЭКС, открывает новые возможности для оказания экстренной кардиологической помощи на месте, что особенно критично в первые часы развития опасных для жизни состояний.

Врачебная бригада, принимавшая участие: аритмолог Энвер Зекир, кардиолог Шаризан Агрба, реаниматолог Дмитрий Бабинцев.