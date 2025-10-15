 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА

Новости Среда, 15 октября 2025 18:27
Оцените материал
(0 голосов)
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в ГУ МЗ РА Республиканской больнице с применением современных технологий впервые была проведена операция по установке временного электрокардиостимулятора (ЭКС). Пациентка поступила в стационар в тяжелом состоянии с жалобами на выраженную слабость, головокружение, одышку и боли в грудной клетке.

Обследование выявило у пациентки острый коронарный синдром (инфаркт миокарда) по нижней стенке левого желудочка. Состояние было осложнено критически опасным нарушением ритма – остановкой синусового узла и симптомной брадикардией. Частота сокращений желудочков сердца упала до 28-39 ударов в минуту при норме 60-90, что создало прямую угрозу для жизни.

«Перед нами стояла задача немедленно стабилизировать работу сердца. Мы приняли решение об установке временного кардиостимулятора», – пояснил лечащий врач.

Медики провели сложную манипуляцию: через пункцию яремной вены по методике Сельдингера в полость правого желудочка сердца был установлен электрод. К нему подключили наружный кардиостимулятор, запрограммированный на режим VVI 55 с частотой 60 импульсов в минуту. Операция прошла успешно, и стабильная стимуляция сердца была достигнута.

После стабилизации состояния пациентка в сопровождении бригады реаниматологов была перевезена в Городскую клиническую больницу № 4 города Сочи для дальнейшего углубленного обследования, проведения коронароангиографии и решения вопроса о стентировании коронарных артерий – операции, восстанавливающей кровоток в сердце.

Успешное выполнение такой высокотехнологичной манипуляции, как установка временного ЭКС, открывает новые возможности для оказания экстренной кардиологической помощи на месте, что особенно критично в первые часы развития опасных для жизни состояний.

Врачебная бригада, принимавшая участие: аритмолог Энвер Зекир, кардиолог Шаризан Агрба, реаниматолог Дмитрий Бабинцев.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСДРАМ НАБИРАЕТ АКТЁРСКИЙ КУРС
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.