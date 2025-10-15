РУСДРАМ НАБИРАЕТ АКТЁРСКИЙ КУРС

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Театр имени Фазиля Искандера объявляет о наборе целевой группы для обучения в Театральном институте имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в 2026 году. Срок обучения – 4 года, форма обучения – очная, специальность – «Актерское искусство». Обучение бесплатное. Выпускникам выдается диплом специалиста и присваивается квалификация «Артист драматического театра и кино».

Для абитуриентов обязательно наличие российского гражданства.

Для оформления заявления необходимо заполнить анкету, которую можно скачать по ссылке и отправить на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или же оставить в кассе театра по адресу: г. Сухум, проспект Леона, 8.

Анкета доступна для скачивания по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/QxmYfjSGI_oWXA

Личные консультации и предоставление необходимой информации по подготовке к прослушиваниям осуществляются в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера по предварительной записи по телефону: + 7 940 788-77-66 (звонить с 12:00 до 18:00).