РУСДРАМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОКАЖЕТ «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Спектакль «Визит старой дамы» по пьесе Ф. Дюрренматта в постановке Антона Киселюса будет сыгран в РУСДРАМе в последний раз 16 октября в 19:00. Это один из лучших спектаклей Театра имени Фазиля Искандера, ставший этапом в художественном развитии театра. Премьера состоялась 6 июня 2019 года, и с тех пор спектакль был многократно сыгран не только на сцене РУСДРАМа, но и на гастролях в Москве, Кирове, Сыктывкаре и других городах.

По мнению зрителей, «Визит старой дамы» – мощная и пронзительная постановка по одной из лучших пьес XX века с актуальным сюжетом и выразительными актерскими работами заслуженных артистов Абхазии Анны Гюрегян, Джамбула Жордания и всей труппы театра.

Как отмечает генеральный директор театра Ираклий Хинтба, «со спектаклями надо прощаться, когда они еще «в полете», в хорошем состоянии, чтобы у зрителей остались о них самые лучшие воспоминания».

«Репертуар театра постоянно пополняется новыми постановками, сегодня это более 30 названий, а это означает, что с каким-то спектаклями мы вынуждены ежегодно прощаться», – говорит Ираклий Хинтба. – «Обычно это прощание происходит тихо и незаметно, но с таким выдающимся спектаклем, как «Визит старой дамы», мы расстанемся событийно, вместе со зрителями».

Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян – исполнительница главной роли Клары Цаханасьян – о спектакле «Визит старой дамы»:

«Визит старой дамы» – это один из любимых спектаклей, одна из самых дорогих и сложных работ, оставивший глубокий след в моей душе. Работа над этим спектаклем вызывала такой спектр эмоций, которые я не испытывала до этого ни в одной из своих работ.

Главная ценность этой пьесы в том, что она заставляет задуматься над важными вопросами морали и ответственности.

Клара… К Кларе Цаханасьян, несмотря на её жестокость, я всегда чувствовала жалость, понимая, что её поступки обусловлены глубокой болью и обидой. Она - трагическая фигура, жертва прошлого, которая превратилась в безжалостного вершителя судеб. Она не является однозначно положительным или отрицательным персонажем, что делает её ещё более интересной и провокационной. Мы много говорили об этом с режиссёром, много рассуждали, искали, а иногда Антон просто говорил, что я всё сама пойму и почувствую, как только придёт время.

Без любви и оправдания моих героинь, даже самых жестоких, невозможно найти подход к правильному образу.

Дюрренматт ставит перед актёрами задачу изобразить постепенное моральное разложение целого города. Это не просто игра в «хороший/плохой». Пьеса ставит под вопрос понятия справедливости, морали и человеческой природы. Она заставляет задуматься о том, насколько далеко готовы зайти люди ради материальной выгоды и возможно ли искупить прошлые грехи ценой жизни другого человека.

Это очень страшно. Страшно, когда ты это читаешь или играешь на сцене, но ещё страшнее, когда ты с этим сталкиваешься в жизни – может, не в таких масштабах, но Клара живёт и сейчас. И как мы всегда говорим – не дай бог, чтобы в вашей жизни появилась Клара Цаханасьян.

Режиссёр Антон Киселюс о спектакле «Визит старой дамы»:

«...Я поехал в РУСДРАМ ставить свой дипломный спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Спектакль получился удачный, и Ираклий предложил поставить еще два спектакля – «Все мои сыновья» и «Игрок». Причем ставить их одновременно. А «Игрока» еще и с хором в 40 человек и за 12 дней. Я подумал, что это прекрасная авантюра и это прекрасные люди, и согласился. Эти работы тоже неплохо получились, и тогда Ираклий предложил ставить «Визит старой дамы». Из спектаклей, которые я сделал в РУСДРАМе, «Визит старой дамы» для меня – самый важный. И по сей день я очень много думаю про этот спектакль и часто его вспоминаю. Это был очень значимый этап моей творческой жизни».