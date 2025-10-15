 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУСДРАМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОКАЖЕТ «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»

Новости Среда, 15 октября 2025 17:58
Оцените материал
(0 голосов)
РУСДРАМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОКАЖЕТ «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. Спектакль «Визит старой дамы» по пьесе Ф. Дюрренматта в постановке Антона Киселюса будет сыгран в РУСДРАМе в последний раз 16 октября в 19:00. Это один из лучших спектаклей Театра имени Фазиля Искандера, ставший этапом в художественном развитии театра. Премьера состоялась 6 июня 2019 года, и с тех пор спектакль был многократно сыгран не только на сцене РУСДРАМа, но и на гастролях в Москве, Кирове, Сыктывкаре и других городах.

По мнению зрителей, «Визит старой дамы» мощная и пронзительная постановка по одной из лучших пьес XX века с актуальным сюжетом и выразительными актерскими работами заслуженных артистов Абхазии Анны Гюрегян, Джамбула Жордания и всей труппы театра.

Как отмечает генеральный директор театра Ираклий Хинтба, «со спектаклями надо прощаться, когда они еще «в полете», в хорошем состоянии, чтобы у зрителей остались о них самые лучшие воспоминания».

«Репертуар театра постоянно пополняется новыми постановками, сегодня это более 30 названий, а это означает, что с каким-то спектаклями мы вынуждены ежегодно прощаться», – говорит Ираклий Хинтба. – «Обычно это прощание происходит тихо и незаметно, но с таким выдающимся спектаклем, как «Визит старой дамы», мы расстанемся событийно, вместе со зрителями».

Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян – исполнительница главной роли Клары Цаханасьян – о спектакле «Визит старой дамы»:

«Визит старой дамы» – это один из любимых спектаклей, одна из самых дорогих и сложных работ, оставивший глубокий след в моей душе. Работа над этим спектаклем вызывала такой спектр эмоций, которые я не испытывала до этого ни в одной из своих работ.

Главная ценность этой пьесы в том, что она заставляет задуматься над важными вопросами морали и ответственности.

Клара… К Кларе Цаханасьян, несмотря на её жестокость, я всегда чувствовала жалость, понимая, что её поступки обусловлены глубокой болью и обидой. Она - трагическая фигура, жертва прошлого, которая превратилась в безжалостного вершителя судеб. Она не является однозначно положительным или отрицательным персонажем, что делает её ещё более интересной и провокационной. Мы много говорили об этом с режиссёром, много рассуждали, искали, а иногда Антон просто говорил, что я всё сама пойму и почувствую, как только придёт время.

Без любви и оправдания моих героинь, даже самых жестоких, невозможно найти подход к правильному образу.

Дюрренматт ставит перед актёрами задачу изобразить постепенное моральное разложение целого города. Это не просто игра в «хороший/плохой». Пьеса ставит под вопрос понятия справедливости, морали и человеческой природы. Она заставляет задуматься о том, насколько далеко готовы зайти люди ради материальной выгоды и возможно ли искупить прошлые грехи ценой жизни другого человека.

Это очень страшно. Страшно, когда ты это читаешь или играешь на сцене, но ещё страшнее, когда ты с этим сталкиваешься в жизни – может, не в таких масштабах, но Клара живёт и сейчас. И как мы всегда говорим – не дай бог, чтобы в вашей жизни появилась Клара Цаханасьян.

Режиссёр Антон Киселюс о спектакле «Визит старой дамы»:

«...Я поехал в РУСДРАМ ставить свой дипломный спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Спектакль получился удачный, и Ираклий предложил поставить еще два спектакля – «Все мои сыновья» и «Игрок». Причем ставить их одновременно. А «Игрока» еще и с хором в 40 человек и за 12 дней. Я подумал, что это прекрасная авантюра и это прекрасные люди, и согласился. Эти работы тоже неплохо получились, и тогда Ираклий предложил ставить «Визит старой дамы». Из спектаклей, которые я сделал в РУСДРАМе, «Визит старой дамы» для меня – самый важный. И по сей день я очень много думаю про этот спектакль и часто его вспоминаю. Это был очень значимый этап моей творческой жизни».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 15 октября 2025 18:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДВУХ ДНЕЙ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ РУСДРАМ НАБИРАЕТ АКТЁРСКИЙ КУРС »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.