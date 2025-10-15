 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДВУХ ДНЕЙ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Новости Среда, 15 октября 2025 17:55
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДВУХ ДНЕЙ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. Масштабные оперативно-тактические учения, в которых задействованы все силовые структуры Абхазии, продолжаются. Руководит учениями главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба. Основной задачей сегодняшнего этапа учений стала отработка координации действий силовых ведомств при проведении контртеррористической операции по освобождению заложников.

В маневрах участвуют спецподразделения СГБ – ЦСН и ОСОМ, МЧС, МВД и Министерство обороны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и руководители силовых структур наблюдали за ходом проведения операции по освобождению заложников в режиме реального времени с помощью технических средств.

Подведены промежуточные итоги первых двух дней оперативно-тактических учений, сообщил главнокомандующий абхазской армией, президент Бадра Гунба.

Командующие группировками войск «Запад» и «Восток» доложили Главе государства о ходе учений.

Глава государства заслушал доклады командования. Он подчеркнул, что предварительные итоги показывают, что между подразделениями вырабатываются слаженность и координация.

«Именно ваш профессионализм, преданность делу, родине и слаженное взаимодействие обеспечат надежную защиту безопасности наших граждан. Уверен, что и в оставшиеся дни учений будут выстроены наиболее эффективные механизмы для защиты нашего государства», – сказал он.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 15 октября 2025 17:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ШКОЛЫ №4 В ГУДАУТЕ РУСДРАМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОКАЖЕТ «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.