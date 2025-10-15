Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Масштабные оперативно-тактические учения, в которых задействованы все силовые структуры Абхазии, продолжаются. Руководит учениями главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба. Основной задачей сегодняшнего этапа учений стала отработка координации действий силовых ведомств при проведении контртеррористической операции по освобождению заложников.

В маневрах участвуют спецподразделения СГБ – ЦСН и ОСОМ, МЧС, МВД и Министерство обороны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и руководители силовых структур наблюдали за ходом проведения операции по освобождению заложников в режиме реального времени с помощью технических средств.

Подведены промежуточные итоги первых двух дней оперативно-тактических учений, сообщил главнокомандующий абхазской армией, президент Бадра Гунба.

Командующие группировками войск «Запад» и «Восток» доложили Главе государства о ходе учений.

Глава государства заслушал доклады командования. Он подчеркнул, что предварительные итоги показывают, что между подразделениями вырабатываются слаженность и координация.

«Именно ваш профессионализм, преданность делу, родине и слаженное взаимодействие обеспечат надежную защиту безопасности наших граждан. Уверен, что и в оставшиеся дни учений будут выстроены наиболее эффективные механизмы для защиты нашего государства», – сказал он.