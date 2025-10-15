 

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ШКОЛЫ №4 В ГУДАУТЕ

Среда, 15 октября 2025 17:47
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ШКОЛЫ №4 В ГУДАУТЕ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии открытия средней школы №4 имени Героя Абхазии Оскара Гвазава в городе Гудаута после ремонта. Сегодня после проведения капитального ремонта в школе начинается новый учебный год.

Школа была построена в 1964 году и до недавнего времени капитальный ремонт в ней не проводился. Проведение работ стало возможным благодаря личной инициативе и за счет средств братьев Алиаса, Дмитрия и Эдгара Гвазава, уроженцев Гудауты.

В школе созданы современные условия для занятий, в том числе для занятий спортом, а также благоустроена прилегающая территория.

«Мы сегодня присутствуем на важном и значимом событии, которое показывает, что такое настоящий патриотизм, любовь и забота о своей стране, о своих гражданах. Этот пример сегодня показывают нам братья Гвазава – Алиас, Дмитрий, Эдгар. Их поступок заслуживает огромного уважения и является примером для подражания.

Память Героя Абхазии Оскара Гвазава, чье имя носит эта школа, и всех защитников Родины обязывает нас дорожить своей страной и развивать наше государство.

Хочу выразить искренние слова благодарности братьям Гвазава за этот благородный поступок.

Я также выражаю надежду на то, что их примеру последуют и другие предприниматели Абхазии, укрепляя гражданскую ответственность и патриотизм в нашем обществе», – сказал президент.

Глава государства поблагодарил педагогический коллектив школы за их труд по воспитанию подрастающего поколения.

«Спасибо вам за то, что вы занимаетесь воспитанием подрастающего поколения. Мы преклоняемся перед вами! Со своей стороны, хочу заверить, что государство будет делать все возможное для поддержания школ и всей системы образования в целом. Желаю всем больших успехов!», – сказал Бадра Гунба.

