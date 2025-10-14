 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Вторник, 14 октября 2025 21:45
В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава приняла делегацию из города Пскова, которая прибыла в нашу республику в рамках бизнес-миссии. В составе делегации – руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова, а также руководители и представители ключевых предприятий Псковской области.

Целью визита – укрепление деловых связей и расширения сотрудничества между предпринимателями Абхазии и Псковской области.

Открывая встречу Тамила Мерцхулава напомнила, что в период пребывания официальной делегации с Псковской области в Абхазии, состоялись ряд встреч на уровне правительства, где были озвучены определенные договоренности по развитию торгово-экономических, научно-технических, культурных отношений, а также в сфере образования.

«Для многих из вас это первый ознакомительный визит в нашу республику, и я уверена, что личное общение с абхазским бизнесом, позволит вам определить цели, потребности, перспективы взаимного сотрудничества на долгосрочной и, надеюсь, взаимовыгодной основе», – подчеркнула президент ТПП.

Она отметила, что пока еще нет соглашения с ТПП Псковской области, но нынешний визит псковичей позволит определить точки соприкосновения и конкретные задачи, которые были бы полезны в первую очередь предпринимателям.

«Задача Торгово-промышленной палаты содействовать развитию предпринимательства в республике и отвечать на запросы, которые диктует время. Мы готовы предложить продукцию наших производителей и обсудить вопросы инвестиций», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она вкратце рассказала гостям об экономическом потенциале Абхазии, о состоянии туристической отрасли, сельском хозяйстве и инвестиционной привлекательности республики.  

«Во всех этих сферах заложен большой потенциал и, я уверена, что-то вам будет интересно. Что касается Торгово-промышленной палаты, то мы открыты для сотрудничества и готовы поделиться с вами данными, которыми располагаем. В лице ТПП вы можете видеть партнёра и друга и всегда на нас рассчитывать», – констатировала президент ТПП. 

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, производство, туризм и инновационные технологии. Особое внимание было уделено вопросам поддержки экспорта и совместных инициатив по развитию малого и среднего бизнеса.

Гости из Пскова проявили заинтересованность в расширении присутствия своих предприятий на абхазском рынке, подчеркнув готовность налаживать долгосрочные и взаимовыгодные деловые отношения.

В завершении встречи стороны договорились о продолжении диалога и обмене деловой информацией, а также о дальнейших планах на встречи и совместные мероприятия для укрепления межрегиональных связей. Предприниматели Пскова выразили надежду, что их визит станет отправной точкой для новых успешных проектов и долгосрочного сотрудничества между Псковской областью и Республикой Абхазия.

Этот визит показывает готовность обеих сторон к развитию взаимного партнерства и подчеркивает важность совместных усилий для укрепления экономики и расширения международных связей ТПП Абхазии с регионами России.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 14 октября 2025 21:47

