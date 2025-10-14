 

ПСКОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УЧАСТВУЮТ В БИЗНЕС-МИССИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 14 октября 2025 21:41
ПСКОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УЧАСТВУЮТ В БИЗНЕС-МИССИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Информ. Предприниматели из Псковской области находятся в Республике Абхазия с бизнес-миссией. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития. Мероприятия миссии продлятся с 13 по 15 октября. В делегацию вошли руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, генеральный директор регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова, а также представители псковского бизнес-сообщества.

В рамках бизнес-миссии они проведут деловые встречи в Торговом представительстве России в Абхазии, Торгово-промышленной палате и Кабинете министров Республики.

Представители псковского бизнес-сообщества в том числе посетят профильные организации и предприятия в Абхазии. Это позволит им установить деловые контакты и наладить кооперационные связи, уточнили в профильном министерстве.

Бизнес-миссия проводится по итогам договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита делегации Псковской области в Республику Абхазия под руководством губернатора региона Михаила Ведерникова в августе текущего года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 14 октября 2025 21:45

