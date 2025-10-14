 

ГАЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ ПОСЛЕ ОПОЛЗНЯ

ГАЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ ПОСЛЕ ОПОЛЗНЯ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Информ. Город Гал в Абхазии четвертый день остается без воды после сошедшего 11 октября оползня. Массы земли повредили магистральный водопровод. Но место повреждения долгое время не могли найти.

Кроме того, проведение ремонтных работ осложнялось неблагоприятными погодными условиям. Несколько дней на побережье идут дожди.

Повреждения труб обнаружили в поселке Цхир Ткуарчалского района. Комья земли пробили трубы диаметром 700 мм. При этом, по данным специалистов, этот прорыв не единственный, пишет «Гал медиа».

Последнее от Super User

