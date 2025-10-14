ЗА МЕСТА В ГОРСОБРАНИЕ СУХУМА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ АКТИВНАЯ БОРЬБА

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 8 ноября в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Председатель Сухумской избирательной комиссии Алмас Джапуа рассказал, как идет процесс выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов завершается 19 октября. В Собрание Сухума избирается 19 депутатов. По информации Джапуа, на сегодняшний день зарегистрировалось 36 инициативных групп.

«Мы думаем, что их будет существенно больше. К нам приходили представители разных партий, которые намерены выдвигать списком своих представителей. Партия «Амцахара» представила в избирательную комиссию своих кандидатов. Сегодня состоится региональная конференция партии «Единая Абхазия», на которой будет утвержден список кандидатов от партии. На конференцию пригласили членов избиркома. Мы ждём, что ещё несколько партий представят своих кандидатов. Мы предполагаем, что количество претендентов на мандаты Сухумского горсобрания на этот раз будет больше, чем на предыдущих выборах», – сказал Джапуа.

Планируются прямые эфиры кандидатов на телеканале «Абаза ТВ».

В соответствии со статьей 18 закона «О выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия» выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до выборов, то есть с 29 сентября по 19 октября.

Кандидатов в депутаты могут выдвигать избирательные объединения и инициативные группы избирателей. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют.

Собрание избирательного объединения коллективов предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, избирателей по месту жительства правомочно, если на нем присутствует не менее 50 избирателей.

При выдвижении кандидатов в депутаты Собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее 5 человек. Группа избирателей проходит регистрацию в соответствующей избирательной комиссии города, района, города в районе, поселка, села.

Для выдвижения кандидата в депутаты Собрания города, района, города в районе от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 50, но не более 70 подписей избирателей округа, а для выдвижения кандидата в члены Собрания поселка, села – не менее 10 подписей.