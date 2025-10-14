 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЕЧЕТЬ В СУХУМЕ НЕ ВМЕЩАЕТ ПРАВОВЕРНЫХ

Новости Вторник, 14 октября 2025 21:14
Оцените материал
(0 голосов)
МЕЧЕТЬ В СУХУМЕ НЕ ВМЕЩАЕТ ПРАВОВЕРНЫХ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Информ. На фоне проблем у православия в Абхазии многие представители местной общественности встревожены растущим влиянием мусульманской общины. По данным социологического опроса, проведенного в 2003 году, мусульманами считали себя 16% жителей Абхазии. С тех пор новых исследований не было, однако многие чиновники и общественники в республике отмечают, что данные устарели и рост мусульманской общины за последние два десятилетия налицо. Причем увеличивается число не только «декларативных» мусульман, но и практикующих верующих.

В республике действует Единое духовное управление мусульман Абхазии (ЕДУМА), местные жители исповедуют ислам суннитского толка, шафиитского и ханафитского мазхаба (богословско-правовой школы). С 2005 года действует соглашение о сотрудничестве с ДУМ РФ во главе с муфтием Равилем Гайнутдином. В начале 2000-х Тимур Дзыба, ныне муфтий Абхазии и руководитель ЕДУМА, а тогда администратор канцелярии религиозной организации, говорил о приблизительно 250 мусульманах, регулярно посещающих мечеть, на всю страну. Сегодня он же в беседе с автором статьи называет цифру в 3000, что, по данным автора, примерно в три раза превышает количество постоянных прихожан всех православных храмов в республике (не считая паломников). Это относительно небольшой процент населения. Однако абхазцы в целом не очень религиозны, и с учетом этого факта можно предположить, что де-факто именно суннитский ислам стал здесь самой массовой религией.

Молельный дом в Сухуме, по словам муфтия, по пятницам посещают примерно 600 человек. Как лично могла наблюдать автор текста, значительная часть из них не помещается в здании, поэтому расстилает коврики на улице и молится там. На улицу выставлены динамики, муфтий произносит проповедь на русском языке. «Строгого учета, кто приходит, конечно, мы не ведем», – уточняет Дзыба. Аналогичная ситуация во втором молельном доме, который открыт в Гудауте. По праздникам каждую мечеть посещают примерно по полторы тысячи человек. «В архитектурном плане наши здания, конечно, не отвечают всем требованиям, предъявляемым нами к мечетям, – у них отсутствуют минареты, купола… Но в плане религиозном, духовном – это все равно мечети», – подчеркивает муфтий.

По его словам, община растет очень быстро. Как сказал имам-хатыб Салих Кварацхелия, сейчас все зависит от нас и наших усилий: «Построим мечеть на тысячу человек – придет тысяча. Построим на пять тысяч – придут пять тысяч…»

Тимур Дзыба говорит, что мусульманское сообщество Абхазии неоднородно, но к каждой группе местные проповедники ищут подход: «Много таких людей, кого можно назвать этническими мусульманами. Они плохо знакомы с основами религии, не соблюдают обычаев, но знают, что их бабушки и дедушки были мусульманами, и поэтому так себя и определяют. Некоторые не совершают молитву, но постятся. Другие, наоборот, молятся регулярно, даже если не пять раз в день, но не соблюдают постов».

«У ислама в Абхазии сегодня очень большие перспективы, особенно с учетом кризиса в местном православии, – сообщил автору статьи один из высших чиновников республики на условиях анонимности. – Изначально средой распространения ислама были в основном гастарбайтеры. Насколько я знаю, сейчас около 10 тыс. узбеков работают на территории республики. Но потихоньку растет число молодых мусульман-абхазов. Я вижу, что молодежь раздражает конфликт Виссариона и Дорофея, и это отталкивает их от церкви». Чиновник имеет в виду конфликт между двумя православными лидерами в стране – священником Виссарионом Аплиа и архимандритом Дорофеем (Дбаром), создавшими каждый свою церковную организацию.

«Я с уважением отношусь к исламу и ничего против него не имею, но то, что наш религиозный ландшафт стал так радикально меняться и что мусульман у нас становится больше, чем православных, меня очень тревожит, – говорит член Общественной палаты РА Давид Пилия. – Наши внутрицерковные конфликты, безусловно, эту ситуацию усугубляют. Я разговаривал с молодыми людьми, которые сегодня принимают ислам. Я вижу, что они тянутся к мечети, потому что видят, что там духовная составляющая – на первом месте. Чего, к сожалению, нельзя сказать о многих наших православных».

По словам Пилии, авторитету ислама в Абхазии способствует тот факт, что первый президент республики Владислав Ардзинба принадлежал к этой религии.

«Сам Владислав вообще считал себя мусульманином, хотя никаких обрядов мусульманских он никогда не совершал. В моем присутствии он говорил много раз: «Я мусульманин», – рассказал собеседник автора статьи.

Местное законодательство не знает понятия «традиционная религия», однако ислам имеет в Абхазии исторические корни. Уже в начале XIV века в исторических документах зафиксировано наличие в Сухуме (тогда Себастополисе) мусульманской общины. В частности, католический миссионер Пьетро Геральди в 1330 году жаловался архиепископу Кентерберийскому, что местные «сарацины» в союзе с православными священниками и иудеями повалили несколько надгробных камней на католическом кладбище. Масштабное проникновение ислама в Абхазию начинается с середины XV века со стороны Турции. В правление султана Мехмеда II Фатиха, в 1462-1464 годы, турки подчинили себе абхазское побережье. В XVI веке абхазские владетельные князья Абаз официально признали власть первого халифа из рода Османов Селима I и стали его вассалами. Посредством абхазской элиты ислам постепенно интегрировался в местное общество и к середине XVII века стал доминирующей верой на этой земле. В 1659 году православный католикос Абхазии Захарий, окончательно растерявший паству, вынужден был покинуть свою резиденцию в Пицунде и бежать в Грузию, в монастырь Гелати, что символизировало капитуляцию местного христианства перед исламом.

В ходе Кавказской войны в XIX веке начался процесс рехристианизации Абхазии. Тогда зародилось явление махаджирства – вынужденного переселения абхазов-мусульман в Турцию. «Махаджир» в переводе с арабского означает «переселенец». Число абхазов, вынужденных эмигрировать, чтобы сохранить веру, исчисляется сотнями тысяч.

О махаджирстве 1877 года историк Константин Кудрявцев писал: «Лица, стоявшие близко к этому делу, считают, что в 1877–1878 годах из Абхазии выселилось до 60% всего населения». Те, кто остался на родине, вынужденно принимали православие: без справки о крещении невозможно было записать ребенка в начальную школу и получить место на госслужбе.

При советской власти гонения на ислам стали частью антирелигиозной кампании. Поскольку все мечети были деревянными, ни одной исторической мечети на сегодняшний день в Абхазии не сохранилось. Впрочем, многие местные жители практиковали ислам тайно. До 1927 года в селах Бзыбской Абхазии полулегально действовали даже частные начальные мусульманские школы. Несмотря на запреты, продолжали действовать проповедники.

Значение ислама в новейшей истории Абхазии резко выросло после войны с Грузией 1992-1993 годов, когда на помощь абхазскому народу прибыли представители диаспоры из Турции и многочисленные добровольцы с Северного Кавказа, исповедовавшие ислам. Грузинская пропаганда при этом распространяла нарратив о том, что «христианская Грузия сражается с мусульманской Абхазией», что на тот момент не соответствовало действительности.

Тимур Дзыба, сам ветеран войны, вспоминает: «Когда грузинские войска заходили в Абхазию, они на своих танках, БМП и на своем оружии рисовали кресты. Для них это была чуть ли не «священная война»… Католикос Илия II благословлял солдат на эту войну. И наши братья с Северного Кавказа пошли к нам на помощь не только из-за этнического родства, но и из-за религиозного братства. Потому что они восприняли это и как притеснение мусульман. Хотя тогда они и не смогли найти здесь большого количества мусульман. Во время войны религиозный фактор не играл очень большой роли. Даже те из нас, кто, как я, причисляли себя к мусульманам, мало знали о религии. К тому же нас поддерживали люди разных национальностей и религий. Помимо ребят с Северного Кавказа, было много русских добровольцев, представителей казачества. Поэтому абхазская сторона не стала выставлять религиозный фактор на первый план. А после войны в Абхазии стало возрастать влияние России и православия, и наши политики приняли решение не выдвигать ислам на первый план, чтобы не отдалять Абхазию от России», – рассуждает Дзыба.

Однако после войны число мусульман в стране стало расти безотносительно политики. Первая мечеть появилась в Сухуме. Указом президента Владислава Ардзинбы мусульманам было выделено помещение в центре города. В 1999 году в органах юстиции было зарегистрировано Единое ДУМ Абхазии. К этому моменту община заметно выросла, поэтому приобрела соседнее помещение и расширила площадь молельного дома.

Первые два десятилетия после войны были непростыми. Нулевые годы отмечены серией покушений на мусульманских лидеров. В 2007 году в центре Гудауты неизвестные в масках расстреляли в упор из автоматического оружия имама Хамзата Гицбу и мусульманина из Башкирии Руслана Асадуллина. В 2010 году было обнаружено взрывное устройство под днищем автомобиля, принадлежащего имам-хатыбу мечети Сухума Салиху Кварацхелии. Никто не пострадал. В том же году был застрелен представитель ЕДУМа в Гагрском районе Эмик Чакмач-оглы. Также в 2010 году рядом с мечетью Гудауты были расстреляны трое местных мусульман: первый, Расул Пилия, убит на месте, еще двое, братья Рустам и Рауль Гицба, получили серьезные ранения. Наконец, в 2011 году в одной из больниц Турции при загадочных обстоятельствах скончался глава ЕДУМА Адиль Габлия. Причиной смерти было отравление неустановленным химическим веществом. Ни одно преступление не раскрыто.

В то же время ведущий специалист по Абхазии в Грузии, профессор Университета имени Григола Робакидзе Паата Закареишвили отмечает, что тема исламизации Абхазии искусственно раздута. Он заходит издалека: «Что мне в глаза бросается применительно к мусульманам в Грузии, это то, что они часто более образованные, более просвещенные люди, чем православные. Они в большей степени способны объяснить, почему они стали именно мусульманами, чем среднестатистические православные. Для православного человека в Грузии православие – это в основном признак национальности. Это проявление его этничности. Это часть национальной идентичности. А ислам для грузина-мусульманина – это возможность приобщиться к одной из мировых религий, к чему-то большему, чем нация. Я предполагаю, что в Абхазии похожая ситуация. Абхазы в целом не очень религиозны и довольно веротерпимы. Абхазство, по моим наблюдениям, вообще в большей степени не предполагает доминантной религиозной идентичности, а ограничивается этнической идентичностью. На этом фоне традиционный ислам не может быть угрозой для абхазского общества. Ислам там не занимает место христианства, он не отвоевывает территорию у православия. Он просто восстанавливает те позиции, которые были утрачены в последние века. Там есть семьи, которые сохраняют память о том, что их предки были мусульманами. В основном, думаю, этот процесс затрагивает их. Это семейные традиции, которые просто перерастают в личные убеждения. И чем религиозная политика мягче, тем спокойнее ведут себя мусульмане. И наоборот, как только власти начинают бороться с исламом – ситуация тут же осложняется».

По словам Тимура Дзыбы, сегодня политика властей республики в отношении ислама – довольно взвешенная: «Никакого прессинга со стороны государства мы не ощущаем. Согласно действующей Конституции, у нас в республике – свобода вероисповедания. И на уровне руководства республики, как я вижу, есть понимание, что нельзя препятствовать развитию ислама, потому что он имеет здесь исторические корни и потому что это будет антиконституционным шагом. Другой вопрос – это то, что у руководства есть определенные опасения в связи с риском распространения в стране радикального ислама. Но за прошедшие годы мы показали, что в отношении нашей общины такие опасения неактуальны». По словам муфтия, перед ЕДУМА стоят две основные задачи: «Первая – это расширить возможности для получения нашими молодыми ребятами, прихожанами мечети, прошедшими собеседование и специальный отбор, религиозного образования в официальных мусульманских учебных заведениях за пределами республики, с последующим трудоустройством в ЕДУМА. Вторая – строительство полноценной мечети в Абхазии. Реально мечетей нужно две – в Сухуме и в Гудаутском районе, где больше всего мусульман».

«Тайное влияние», которое, по мнению некоторых политологов, турецкие мусульмане оказывают на жителей Абхазии, по словам муфтия, не более чем миф: «Наше духовное управление автономно. Такого нет, чтобы кто-то со стороны претендовал на руководство мусульманами Абхазии. Есть равноправное сотрудничество с российскими мусульманскими организациями. С 2005 года мы сотрудничаем с Советом муфтиев России. В 2019 году подписали соглашения о сотрудничестве с ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края. Мы также хорошо взаимодействуем с Координационным центром мусульман Северного Кавказа».

Состав общины – интернациональный, подчеркивает муфтий: «Местных жителей большинство. В основном это абхазы, но не только. Есть чеченцы, адыги, армяне, мегрелы, русские. Гастарбайтеры есть, в основном из Таджикистана и Узбекистана, чуть меньше – из Кыргызстана и Туркмении. Граждане России с Северного Кавказа, из Татарстана и Башкирии, которые приезжают сюда на отдых как туристы, тоже посещают мечети. Их десятки. Военнослужащие с российской военной базы в Гудауте – татары, башкиры, дагестанцы – тоже приезжают и в гудаутскую, и в сухумскую мечети. До начала СВО у меня состоялись две встречи с полковым имамом из России. Я рассказал об истории ислама в Абхазии, о сегодняшнем положении мусульман, о деятельности ЕДУМ Абхазии, ответил на другие интересующие его вопросы, после чего он сказал: все отлично, пусть наши военнослужащие посещают мечети, больше вопросов не имею».

Муфтий подчеркивает, что его деятельность не направлена против православия: «Каждый в своем направлении работает. У нас хорошие личные отношения с обеими их организациями, и с Абхазской православной церковью, и со Священной митрополией Абхазии. С Дорофеем (Дбаром) мы учились вместе в университете, на одном факультете, биолого-географическом, и оттуда еще друг друга знаем. Абхазия – страна небольшая. Нас не радует противостояние в абхазском православии. Хотелось бы, чтобы у них все конфликты разрешались мирным путем».

По мнению муфтия, будущее Абхазии – многоконфессиональность и свобода вероисповедания.

Анастасия Коскелло 

https://www.ng.ru/ng_religii/2025-10-14/9_10_605_sukhumi.html

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 14 октября 2025 21:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ В ТУР «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ» ПО ПРОГРАММЕ РОСМОЛОДЕЖИ ЗА МЕСТА В ГОРСОБРАНИЕ СУХУМА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ АКТИВНАЯ БОРЬБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.