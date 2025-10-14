МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ В ТУР «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ» ПО ПРОГРАММЕ РОСМОЛОДЕЖИ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Группа из 100 молодых людей из Абхазии принимает участие в познавательном туре «Кремлевские выходные» в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Участники посетят четыре знаменитых кремля – в Москве, Зарайске, Коломне и Серпухове, побывают в Музее Победы и примут участие в других увлекательных мероприятиях.

Значимость этого события для укрепления двусторонних отношений подчеркнул вице-премьер, и.о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Он отметил, что народы Абхазии и России объединяют искреннее гостеприимство, уважение к культуре и бережное отношение к истории и традициям.

«Партнерство с программой «Больше, чем путешествие» – это возможность укрепить межнациональный диалог, выявить и поощрить активную и талантливую молодежь Республики Абхазия, предоставить молодым людям шанс ближе познакомиться с разными регионами России», – заявил вице-премьер.

Он также выразил уверенность, что после таких познавательных поездок у ребят остаются не только яркие воспоминания, но и появляются новые идеи для развития молодежного сообщества и укрепления международного сотрудничества.