 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ В ТУР «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ» ПО ПРОГРАММЕ РОСМОЛОДЕЖИ

Новости Вторник, 14 октября 2025 21:09
Оцените материал
(0 голосов)
МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ В ТУР «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ» ПО ПРОГРАММЕ РОСМОЛОДЕЖИ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Информ. Группа из 100 молодых людей из Абхазии принимает участие в познавательном туре «Кремлевские выходные» в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Участники посетят четыре знаменитых кремля – в Москве, Зарайске, Коломне и Серпухове, побывают в Музее Победы и примут участие в других увлекательных мероприятиях.

Значимость этого события для укрепления двусторонних отношений подчеркнул вице-премьер, и.о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Он отметил, что народы Абхазии и России объединяют искреннее гостеприимство, уважение к культуре и бережное отношение к истории и традициям.

«Партнерство с программой «Больше, чем путешествие» – это возможность укрепить межнациональный диалог, выявить и поощрить активную и талантливую молодежь Республики Абхазия, предоставить молодым людям шанс ближе познакомиться с разными регионами России», – заявил вице-премьер.

Он также выразил уверенность, что после таких познавательных поездок у ребят остаются не только яркие воспоминания, но и появляются новые идеи для развития молодежного сообщества и укрепления международного сотрудничества.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 14 октября 2025 21:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ МЕЧЕТЬ В СУХУМЕ НЕ ВМЕЩАЕТ ПРАВОВЕРНЫХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.