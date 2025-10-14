В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Вопросам организации скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме (ОКС) посвящалось совещание, которое провел министр здравоохранения Эдуард Бутба. Министр подчеркнул, что открытие Республиканского сосудистого центра – это важное событие, требующее тщательной подготовки к транспортировке пациентов с ОКС.

«Необходимо провести детальный анализ потенциальных сложностей, связанных с маршрутизацией пациентов, и разработать эффективные стратегии их преодоления. Важными аспектами являются обеспечение квалификации медицинского персонала, наличие необходимых медикаментов и оснащение служб скорой помощи», – сказал министр.

Бутба подчеркнул, что готовность всех компонентов системы к взаимодействию является ключевым фактором для успешного функционирования центра.

На совещании обсуждались детали маршрутизации пациентов на догоспитальном и госпитальном этапах, а также порядок оказания медицинской помощи при ОКС на различных стадиях заболевания.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам координации действий между различными медицинскими учреждениями и службами Абхазии.

Министр также напомнил, что Министерством здравоохранения совместно с коллегами из Российской Федерации была разработана и утверждена схема территориального планирования медицинской помощи при ОКС.

Он подчеркнул, что все медицинские учреждения обязаны строго следовать данной схеме, что обеспечит единообразие и эффективность оказания медицинской помощи пациентам.