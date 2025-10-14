АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ ИЗУЧИЛИ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ТУРЕЦКОГО МЕДИЦИНСКОГО ХОЛДИНГА «АДЖЫБАДЕМ»

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Благотворительным фондом «Ашана» и медицинским центром «Альба-Мед» состоялся рабочий визит делегации из Абхазии в ведущую сеть клиник Турции – «Аджыбадем». Благодаря прочному партнерству между «Альба-Мед» и «Аджыбадем» абхазские специалисты уже во второй раз посещают Стамбул для изучения передовых медицинских практик холдинга. Этот визит носит сугубо практический характер: врачи знакомятся с новейшими методиками диагностики и лечения, современным оборудованием и организацией работы в клиниках мирового уровня.

Уже сегодня это сотрудничество приносит конкретные результаты жителям Абхазии. Благодаря организации прямого доступа через «Альба-Мед» пациенты, включая взрослых и детей, могут получать комплексное медицинское обслуживание в клиниках «Аджыбадем». Весь процесс – от логистики и организации поездки до диагностики и лечения – сопровождается кураторами центра «полный цикл».

Основные цели визита:

– повышение качества и расширение возможностей оказания медицинской помощи тяжелобольным жителям Абхазии, в том числе подопечным Фонда «Ашана»;

– изучение передовых практик и новейших методик лечения, применяемых в сети клиник;

– установление прямых контактов с ведущими турецкими врачами и специалистами.

В состав абхазской делегации входят: директор БФ «Ашана» Мактина Джинджолия, руководитель медицинского центра «Альба-Мед» Альбина Ходжава, главный врач Республиканской детской больницы Инесса Камлия, врач-терапевт Оксана Сандзава.

Сеть клиник Acıbadem – крупнейший частный многопрофильный медицинский холдинг Турции. В его структуру входят 22 больницы, 16 амбулаторно-поликлинических центров, а также университет и исследовательские лаборатории. Acıbadem известен высочайшими стандартами качества, подтвержденными международными аккредитациями, такими как JCI. Холдинг специализируется на лечении онкологических заболеваний, трансплантации органов, кардиохирургии, нейрохирургии, ортопедии и репродуктивной медицине. Соответствие международным стандартам привлекает в клиники пациентов со всего мира.