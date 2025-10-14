ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Жителю с. Лыхны вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 223 и п. "а" ч. 2 ст. 224 прим.1 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Саманджия Руслан Нурбеевич, 1995 г.р. при личном досмотре, проводимом в одном из служебных кабинетов УКОН МВД, выдал хранимое в себе наркотическое средство «метадон».

Задержанный, находясь в Адлерском районе г. Сочи приобрел наркотик путем поднятия «тайной закладки», после чего проглотил свертки, чтобы перевезти через государственную границу в Республику Абхазия.

Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники УКОН МВД, в результате чего совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета задержали подозреваемого после пересечения границы на КПП «Псоу».

Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Саманджия по факту незаконного приобретения, хранения без цели сбыта, а так же ввозу на территорию Абхазии наркотического средства в крупном размере расследует следственная группа линейного управления на транспорте министерства внутренних дел. Подозреваемый санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.