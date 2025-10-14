ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Парламенте Республики Абхазия прошло рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие министр экономики Теймураз Миквабия и начальник правового отдела Администрации президента Нателла Ломия.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменении в Закон Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия». В пояснительной записке говорится: «Целью инициирования данного законопроекта является:

1) стремление достичь финансовой самостоятельности местных органов государственного управления, и тем самым покрытие местных расходных обязательств в части ЖКХ за счет местного бюджета;

2) запрет на то, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на услуги ЖКХ».

Затем участники заседания обсудили законопроект «О внесении изменении в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», целью которого является исключение из ведения представительных органов местного самоуправления установления тарифов на услуги ЖКХ. По мнению автора, установление тарифов на оказываемые населению услуги ЖКХ должно осуществляться Кабинетом министров Республики Абхазия и тарифы должны быть едины.

По итогам обсуждения и последующего голосования члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения рассмотренных законопроектов на заседании сессии Парламента.

Депутаты рассмотрели проект постановления «О включении части имущественного комплекса туристической гостиницы «Амткел» в г. Сухум, ул. Кабардинская, 12 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».

Было принято решение рекомендовать Парламенту утвердить проект данного постановления на ближайшем заседании сессии.