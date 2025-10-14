 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Вторник, 14 октября 2025 20:16
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия прошло рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие министр экономики Теймураз Миквабия и начальник правового отдела Администрации президента Нателла Ломия.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменении в Закон Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия». В пояснительной записке говорится: «Целью инициирования данного законопроекта является:

1) стремление достичь финансовой самостоятельности местных органов государственного управления, и тем самым покрытие местных расходных обязательств в части ЖКХ за счет местного бюджета;

2) запрет на то, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на услуги ЖКХ».

Затем участники заседания обсудили законопроект «О внесении изменении в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», целью которого является исключение из ведения представительных органов местного самоуправления установления тарифов на услуги ЖКХ. По мнению автора, установление тарифов на оказываемые населению услуги ЖКХ должно осуществляться Кабинетом министров Республики Абхазия и тарифы должны быть едины.

По итогам обсуждения и последующего голосования члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения рассмотренных законопроектов на заседании сессии Парламента.

Депутаты рассмотрели проект постановления «О включении части имущественного комплекса туристической гостиницы «Амткел» в г. Сухум, ул. Кабардинская, 12 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».

Было принято решение рекомендовать Парламенту утвердить проект данного постановления на ближайшем заседании сессии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 14 октября 2025 20:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.