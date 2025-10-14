НА НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

По словам замглавы Администрации Сухума Константина Тарба, уже демонтировано около 60 торговых павильонов, осталось ещё не менее 40 сооружений.

«Буквально через несколько дней начнется реконструкция набережной. Собственники торговых павильонов оказывают содействие администрации, но есть, к сожалению, и те, кому не нравится происходящее. Но мы идём по пути подготовки набережной к предстоящей реконструкции», – сказал Константин Тарба.