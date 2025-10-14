 

НА НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Новости Вторник, 14 октября 2025 20:14
Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Информ. Администрация Сухума совместно с собственниками объектов демонтирует торговые павильоны в рамках подготовки к масштабной реконструкции набережной.

По словам замглавы Администрации Сухума Константина Тарба, уже демонтировано около 60 торговых павильонов, осталось ещё не менее 40 сооружений.

«Буквально через несколько дней начнется реконструкция набережной. Собственники торговых павильонов оказывают содействие администрации, но есть, к сожалению, и те, кому не нравится происходящее. Но мы идём по пути подготовки набережной к предстоящей реконструкции», – сказал Константин Тарба.

