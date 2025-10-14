В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 14 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба посетил подразделения, задействованные в оперативно-тактических учениях. Его сопровождали министр обороны Владимир Ануа, начальник Генерального штаба ВС Владимир Савченко и секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа.

Осуществляя облет мест сбора резервистов, главнокомандующий прибыл в Ткуарчал, где ознакомился с текущей обстановкой, ходом развертывания сил на местности и заслушал доклады о подготовке личного состава, задействованной технике и выполнении поставленных задач учений.

Было проведено построение подразделений резервистов, участвующих в учениях. В рамках проверки хода учений Бадра Гунба пообщался с командирами подразделений, дал им необходимые указания и поставил дополнительные задачи.

Обращаясь к личному составу, а также к резервистам, он особо подчеркнул важность постоянной боевой готовности и успешного освоения комплексных задач.

«Главные цели и задачи на данном учении:

• дать практику командирам всех уровней в управлении войсками при подготовке боевых действий, ведении территориальной обороны;

• провести боевое слаживание подразделений, частей и штабов в штатной организации военного времени и их подготовку к выполнению боевых задач;

• восстановить навыки личного состава по владению оружием и техникой, выполнение своих функциональных обязанностей в бою;

• проверить готовность войск к ведению боевых действий», – сказал Бадра Гунба.

Обращаясь к резервистам, главнокомандующий добавил:

«Товарищи резервисты!

Вчера вы были гражданскими лицами, сегодня вы стоите в строю воинского подразделения и находитесь в статусе военнослужащих на весь период проведения учения. Это накладывает на вас соответствующие обязательства по защите Родины, установленные Конституцией Республики Абхазия и закрепленные кровью бойцов, сложивших свои головы в Отечественной Войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Спустя 32 года после окончания войны все еще сохраняется опасность агрессии противника, его реваншистские планы никуда не исчезли, только приобрели иной, гибридный характер.

Сейчас происходит установление «нового мирового порядка», трансформация системы международной безопасности, которая сопровождается появлением многих региональных конфликтов, возрастанием значения военной силы их разрешения.

В этих условиях как никогда важно сохранять, поддерживать и наращивать боеспособность Вооруженных Сил, в том числе и посредством таких, как сегодня, учений.

Как и 30 лет назад народ Абхазии является основой армии военного времени, ее стержнем и опорой, и я надеюсь, что вы с честью и достоинством выполните свой воинский долг».

***

В ходе облета мест сбора резервистов Бадра Гунба, побывал в селе Кутол.

Сбор резервистов, проходящий в селе Кутол, охватывает военнообязанных граждан из сел Очамчырского района.

Главнокомандующий ознакомился с текущей обстановкой и ходом развертывания сил на местности.

Бадра Гунба подчеркнул усилия ветеранов, которые делятся своим опытом и прививают молодому поколению любовь к Родине и чувство долга.

***

Продолжая облет мест сбора подразделений, задействованных в оперативно-тактических учениях, главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба, приземлился в городе Гудаута.

На месте он ознакомился с ходом учений, проверил готовность резервистов Гудаутского района и пообщался с местным командованием.

Бадра Гунба подчеркнул важность постоянной боевой готовности и успешного освоения комплексных задач, отметив, что главная цель учений – повышение обороноспособности страны.

Поездка главнокомандующего проходила в сопровождении министра обороны Владимира Ануа, начальника Генерального штаба ВС Владимира Савченко и секретаря Совета безопасности Рауля Лолуа.