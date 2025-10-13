КОНФИСКОВАННЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ПЕРЕДАН НА НУЖДЫ СВО
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. В помощь бойцам таможенники продолжают передавать транспортные средства, задержанные на границе с Абхазией и конфискованные по решению суда за нарушения таможенного законодательства.
Грузовой седельный тягач с тентованным полуприцепом, прибывший из Абхазии, был остановлен в ходе таможенного контроля в пункте пропуска Адлер.
В ходе таможенного досмотра было выявлено несоответствие фактически представленного транспортного средства (полуприцепа) сведениям, указанным в документах. По факту придания одним товарам вида других при перемещении через таможенную границу было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.
Задержанный полуприцеп по решению суда обращен в собственность государства. После оформления соответствующих документов сотрудники таможни передали его представителям Минобороны для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
