В РЕСПУБЛИКУ ПРИЕХАЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. В республику приехали многодетные семьи с детьми из Белгородской области и приграничных районов, прибывшие в республику по приглашению президента Абхазии.
Гостей разместили в пансионате РУП ОПК «Пицунда», где для них созданы все условия для комфортного отдыха.
Гостей разместили в пансионате РУП «Айтар».
На время пребывания, с 14 по 28 октября, для них подготовлена насыщенная культурно-познавательная программа. Семьи смогут познакомиться с природными и историческими достопримечательностями Абхазии.
