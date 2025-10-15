 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКУ ПРИЕХАЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Новости Среда, 15 октября 2025 19:19
Оцените материал
(0 голосов)
В РЕСПУБЛИКУ ПРИЕХАЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. В республику приехали многодетные семьи с детьми из Белгородской области и приграничных районов, прибывшие в республику по приглашению президента Абхазии.

Гостей разместили в пансионате РУП ОПК «Пицунда», где для них созданы все условия для комфортного отдыха.

Сегодня же по приглашению президента Абхазии, в республику приехали многодетные семьи с детьми из Курской области и приграничных районов.

Гостей разместили в пансионате РУП «Айтар».

На время пребывания, с 14 по 28 октября, для них подготовлена насыщенная культурно-познавательная программа. Семьи смогут познакомиться с природными и историческими достопримечательностями Абхазии.

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА СЦЕНЕ АБХАЗСКОГО ГОСДРАМТЕАТРА ПРОЗВУЧАЛА ПРОГРАММА «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» ОТ АБХАЗИИ ДО КУБЫ: ТОП-8 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ ТУРНАПРАВЛЕНИЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.