ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ АБХАЗИИ ДО КУБЫ: ТОП-8 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ ТУРНАПРАВЛЕНИЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новости Среда, 15 октября 2025 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
ОТ АБХАЗИИ ДО КУБЫ: ТОП-8 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ ТУРНАПРАВЛЕНИЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. Заграничные новогодние туры с вылетом из Санкт-Петербурга подорожали на 10-25% в сравнении с прошлым годом. И это не предел – эксперты уверяют, что к январю цены еще обязательно вырастут, так что желающим встретить 2026 год в другой стране лучше не откладывать покупку тура. «Петербургский дневник» вместе с игроками туристической индустрии составил топ-8 самых доступных иностранных направлений для отдыха на грядущих новогодних праздниках.

И ближнее, и дальнее зарубежье

Список самых доступных направлений возглавляет Абхазия. По данным туристического оператора FUN&SUN, неделя в двухзвездочном отеле в Гагре с заездом 29 декабря обойдется от 72 тысяч рублей на двоих. Неделя в трехзвездочной гостинице в Гудауте с заездом 30 декабря стоит от 154 тысяч рублей для двух взрослых.

«В Абхазию выгоднее всего лететь через Сочи, а дальше можно пересесть в микроавтобус или заказать индивидуальный трансфер. От аэропорта в Адлере до границы с Абхазией всего 20 минут езды. Дальше все зависит от удаленности курорта, например Гагра находится в 20-30 минутах езды от границы», – отметили в FUN&SUN.

На втором месте по доступности Египет. По информации туристического оператора Anex, путевку для двоих по системе «все включено» на девять ночей можно купить от 123 тысяч рублей. И это с новогодней ночью.

«По Египту очень много хороших предложений за счет выгодных спецпредложений от отелей», – пояснили в Anex.

Бронза рейтинга достается Турции. По сведениям туристического оператора FUN&SUN, шесть дней в трехзвездочной гостинице Кемера без питания с заездом 27 декабря можно провести за 147 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур, но уже с включенными завтраками в пятизвездочном отеле Махмутлара будет стоить от 165 тысяч рублей.

Четвертую строчку занимают ОАЭ. По данным «Бон Тур», неделя в трехзвездочной гостинице с завтраками с вылетом 28 декабря обойдется от 190 тысяч рублей за двоих.

На пятой строчке расположился Китай, а точнее остров Хайнань. По информации туристического оператора TEZ TOUR, двое взрослых смогут неделю провести там в четырехзвездочной гостинице от 270,53 тысячи рублей. Если заехать туда 1 января, то цена снизится до 268 256 тысяч рублей.

Далее следует Шри-Ланка. По сведениям FUN&SUN, неделя в местной двухзвездочной гостинице с завтраками с заездом 29 декабря обойдется не меньше 286 тысяч рублей за двоих.

Седьмую строчку занимает Таиланд. Неделя там, по данным TEZ TOUR, в трехзвездочном отеле будет стоить не меньше 297,26 тысячи рублей на двоих. Цены на аналогичные туры с заездом 1 января стартуют от 290,115 тысячи рублей.

На восьмом месте Куба. «12 ночей в этой стране, причем с захватом новогодней ночи, обойдутся от 345 тысяч рублей на двоих», – отметили в Anex.

И спрос, и цены

По данным FUN&SUN, в прошлом году цены на новогодние туры были ниже в среднем на 10%, в TEZ TOUR называют 7-15%. Директор туристической компании «Леон Сервис» Лариса Холмова говорит о 20-25-процентном росте.

«Туры дорожают, потому что дорожает все», – пояснила она. Такой же ответ дали все опрошенные «Петербургским дневником» эксперты.

При этом многие игроки туриндустрии говорят о росте интереса к новогодним турам среди петербуржцев. В FUN&SUN сообщают, что у них спрос в сравнении с прошлым годом вырос в полтора раза, а в TEZ TOUR – на 35-40%.

«Думаю, что до декабря спрос на заграничные туры еще возрастет. Многие только в ноябре вспомнят про 11 новогодних выходных», – пояснила Лариса Холмова.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 15 октября 2025 19:48

