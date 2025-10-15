ОТ АБХАЗИИ ДО КУБЫ: ТОП-8 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ ТУРНАПРАВЛЕНИЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Заграничные новогодние туры с вылетом из Санкт-Петербурга подорожали на 10-25% в сравнении с прошлым годом. И это не предел – эксперты уверяют, что к январю цены еще обязательно вырастут, так что желающим встретить 2026 год в другой стране лучше не откладывать покупку тура. «Петербургский дневник» вместе с игроками туристической индустрии составил топ-8 самых доступных иностранных направлений для отдыха на грядущих новогодних праздниках.

И ближнее, и дальнее зарубежье

Список самых доступных направлений возглавляет Абхазия. По данным туристического оператора FUN&SUN, неделя в двухзвездочном отеле в Гагре с заездом 29 декабря обойдется от 72 тысяч рублей на двоих. Неделя в трехзвездочной гостинице в Гудауте с заездом 30 декабря стоит от 154 тысяч рублей для двух взрослых.

«В Абхазию выгоднее всего лететь через Сочи, а дальше можно пересесть в микроавтобус или заказать индивидуальный трансфер. От аэропорта в Адлере до границы с Абхазией всего 20 минут езды. Дальше все зависит от удаленности курорта, например Гагра находится в 20-30 минутах езды от границы», – отметили в FUN&SUN.

На втором месте по доступности Египет. По информации туристического оператора Anex, путевку для двоих по системе «все включено» на девять ночей можно купить от 123 тысяч рублей. И это с новогодней ночью.

«По Египту очень много хороших предложений за счет выгодных спецпредложений от отелей», – пояснили в Anex.

Бронза рейтинга достается Турции. По сведениям туристического оператора FUN&SUN, шесть дней в трехзвездочной гостинице Кемера без питания с заездом 27 декабря можно провести за 147 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур, но уже с включенными завтраками в пятизвездочном отеле Махмутлара будет стоить от 165 тысяч рублей.

Четвертую строчку занимают ОАЭ. По данным «Бон Тур», неделя в трехзвездочной гостинице с завтраками с вылетом 28 декабря обойдется от 190 тысяч рублей за двоих.

На пятой строчке расположился Китай, а точнее остров Хайнань. По информации туристического оператора TEZ TOUR, двое взрослых смогут неделю провести там в четырехзвездочной гостинице от 270,53 тысячи рублей. Если заехать туда 1 января, то цена снизится до 268 256 тысяч рублей.

Далее следует Шри-Ланка. По сведениям FUN&SUN, неделя в местной двухзвездочной гостинице с завтраками с заездом 29 декабря обойдется не меньше 286 тысяч рублей за двоих.

Седьмую строчку занимает Таиланд. Неделя там, по данным TEZ TOUR, в трехзвездочном отеле будет стоить не меньше 297,26 тысячи рублей на двоих. Цены на аналогичные туры с заездом 1 января стартуют от 290,115 тысячи рублей.

На восьмом месте Куба. «12 ночей в этой стране, причем с захватом новогодней ночи, обойдутся от 345 тысяч рублей на двоих», – отметили в Anex.

И спрос, и цены

По данным FUN&SUN, в прошлом году цены на новогодние туры были ниже в среднем на 10%, в TEZ TOUR называют 7-15%. Директор туристической компании «Леон Сервис» Лариса Холмова говорит о 20-25-процентном росте.

«Туры дорожают, потому что дорожает все», – пояснила она. Такой же ответ дали все опрошенные «Петербургским дневником» эксперты.

При этом многие игроки туриндустрии говорят о росте интереса к новогодним турам среди петербуржцев. В FUN&SUN сообщают, что у них спрос в сравнении с прошлым годом вырос в полтора раза, а в TEZ TOUR – на 35-40%.

«Думаю, что до декабря спрос на заграничные туры еще возрастет. Многие только в ноябре вспомнят про 11 новогодних выходных», – пояснила Лариса Холмова.