Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В период отпусков более 6,6 тысяч пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом, ведущим к курортам Абхазии. Туристам предлагался специальный сервис, включавший перемещение сначала поездом до Адлера, а затем дальнейшее продолжение путешествия на комфортабельных автобусах до прибрежных курортов Абхазии.

Пользователи высоко оценили возможность воспользоваться единым билетом, позволяющим совершить плавный переход от железнодорожного транспорта к автобусному, сэкономив деньги и время, поскольку рейсы поезда и автобусов синхронизированы по времени.

Уже проложено 10 мультимодальных маршрутов, которые ведут в курортные города Калининградской области, Приэльбрусья и Северного Кавказа.