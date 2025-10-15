БОЛЕЕ 6,6 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМ МАРШРУТОМ
Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. В период отпусков более 6,6 тысяч пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом, ведущим к курортам Абхазии. Туристам предлагался специальный сервис, включавший перемещение сначала поездом до Адлера, а затем дальнейшее продолжение путешествия на комфортабельных автобусах до прибрежных курортов Абхазии.
Пользователи высоко оценили возможность воспользоваться единым билетом, позволяющим совершить плавный переход от железнодорожного транспорта к автобусному, сэкономив деньги и время, поскольку рейсы поезда и автобусов синхронизированы по времени.
Уже проложено 10 мультимодальных маршрутов, которые ведут в курортные города Калининградской области, Приэльбрусья и Северного Кавказа.
