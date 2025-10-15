ПРОСВЕТИТЕЛИ АБХАЗИИ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ ЗА СТАТУС ЛУЧШЕГО ЛЕКТОРА СТРАНЫ

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Инфор м. У Абхазии и России – общая история, общая память и общее будущее. Мы помним как ошибки, так и наши совместные победы и достижения. Поэтому политика, направленная на укрепление нашего союза, которая включает в себя все аспекты – от культурного, экономического и оборонного взаимодействия, – до образовательного процесса и научной кооперации – абсолютно верная.

В рамках данной политики в Абхазии стартует конкурс «Знание.Лектор». Ранее его проведение анонсировал первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в рамках просветительского марафона в Москве.

И, вот, уже сегодня стартовал приём заявок, который продлиться до 15 ноября. Участвовать могут граждане Абхазии от 18 лет. Победители и финалисты получат ценные призы и статус лектора Общества «Знание» – главной просветительской организации России.

«С 15 октября конкурсанты могут пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Вопросы подготовлены опытными тренерами по ораторскому мастерству, медиапродюсерами, психологами, редакторами и журналистами. Уверен, участники в Абхазии по достоинству оценят опыт российских коллег, с которыми мы уже 5 лет развиваем просвещение в нашей стране», – сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Далее конкурсанты проведут публичные выступления по материалам из Библиотеки готовых лекций Общества «Знание». Лекции охватывают широкий круг тем: от истории Второй мировой войны до научных открытий и построения карьеры. Просветители самостоятельно подбирают площадку и собирают аудиторию не менее 20 человек.

Первое конкурсное выступление 27 октября проведет старший преподаватель кафедры национальной экономики Абхазского государственного университета Линда Ампар.

Финалисты выступят с авторскими лекциями перед Экспертным советом. В его состав войдут представители органов государственной власти Республики Абхазии, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества. Они оценят лекторов на предмет знания выбранной темы и ее актуальности, общей культуры, креативности в форматах преподнесения материала.

Победителей объявят на торжественной церемонии награждения в Абхазии.

Знание.Лектор – это конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тысячи человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тысяч лекций.

Стоит отметить, что ранее, у нынешнего взрослого поколения, такой возможности не было. Так что можно только порадоваться за молодых людей, которым открываются новые перспективы и появляются новые социальные лифты.

«Знание» – крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.