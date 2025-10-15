 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
ПРОСВЕТИТЕЛИ АБХАЗИИ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ ЗА СТАТУС ЛУЧШЕГО ЛЕКТОРА СТРАНЫ

Среда, 15 октября 2025

Сухум. 15 октября 2025. Абхазия-Информ. У Абхазии и России – общая история, общая память и общее будущее. Мы помним как ошибки, так и наши совместные победы и достижения. Поэтому политика, направленная на укрепление нашего союза, которая включает в себя все аспекты – от культурного, экономического и оборонного взаимодействия, – до образовательного процесса и научной кооперации – абсолютно верная.

В рамках данной политики в Абхазии стартует конкурс «Знание.Лектор». Ранее его проведение анонсировал первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в рамках просветительского марафона в Москве.

И, вот, уже сегодня стартовал приём заявок, который продлиться до 15 ноября. Участвовать могут граждане Абхазии от 18 лет. Победители и финалисты получат ценные призы и статус лектора Общества «Знание» – главной просветительской организации России.

«С 15 октября конкурсанты могут пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Вопросы подготовлены опытными тренерами по ораторскому мастерству, медиапродюсерами, психологами, редакторами и журналистами. Уверен, участники в Абхазии по достоинству оценят опыт российских коллег, с которыми мы уже 5 лет развиваем просвещение в нашей стране», – сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Далее конкурсанты проведут публичные выступления по материалам из Библиотеки готовых лекций Общества «Знание». Лекции охватывают широкий круг тем: от истории Второй мировой войны до научных открытий и построения карьеры. Просветители самостоятельно подбирают площадку и собирают аудиторию не менее 20 человек.

Первое конкурсное выступление 27 октября проведет старший преподаватель кафедры национальной экономики Абхазского государственного университета Линда Ампар.

Финалисты выступят с авторскими лекциями перед Экспертным советом. В его состав войдут представители органов государственной власти Республики Абхазии, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества. Они оценят лекторов на предмет знания выбранной темы и ее актуальности, общей культуры, креативности в форматах преподнесения материала.

Победителей объявят на торжественной церемонии награждения в Абхазии.

Знание.Лектор – это конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тысячи человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тысяч лекций.

Стоит отметить, что ранее, у нынешнего взрослого поколения, такой возможности не было. Так что можно только порадоваться за молодых людей, которым открываются новые перспективы и появляются новые социальные лифты.

***

«Знание» – крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.

