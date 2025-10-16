В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЪЕЗД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. XVI съезд политической партии «Амцахара», посвященный ее 25-летию, прошел в Сухуме. На съезде присутствуют президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены Правительства, депутаты Парламента, представители ветеранских сообществ, ветераны и их родственники, Герои Абхазии, члены и сторонники политической партии «Амцахара» и другие высокопоставленные гости.

Глава государства выступил на юбилейном торжестве партии «Амцахара».

«Уважаемые ветераны!

Уважаемые члены партии «Амцахара»!

Сегодня мы отмечаем юбилей политической организации «Амцахара»! Организации, которая на протяжении последних десятилетий активно участвует в общественно-политической жизни Абхазии.

Особо хочу подчеркнуть: «Амцахара» – это не просто политическая организация, это Объединение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Вы – люди, которые не жалели себя, свои силы и свои жизни в самый сложный период для нашей страны. И в мирное время вы стояли и стоите на защите интересов Родины, являясь надежной опорой для государства.

Мы помним, как 25 лет назад создание вашего объединения – объединения защитников Родины, воинов-победителей – приветствовал наш национальный лидер, первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба, для которого ветераны всегда являлись главной совестью нации и живым воплощением воинской доблести.

У истоков создания партии стояли легендарные Герои, те, кто своим мужеством приближал победу в Отечественной войне: Сергей Дбар, Салыбей Ардзинба, Владимир Начач, Мираб Кишмария.

Они вместе со своими единомышленниками и однополчанами создали организацию, которая на протяжении всех этих лет принимает активное участие в общественно-политической жизни страны.

Дорогие друзья!

Я, как представитель молодого поколения, для которых ветераны служат примером бескорыстного служения Отечеству, хотел бы, чтобы вы, ветераны, были едины! Были едины, как на поле боя, где вы стояли друг за друга, вместе шли на смерть ради свободы нашей любимой Родины.

Для меня все ветераны, вне зависимости от их политических взглядов или национальности – Герои. Мы гордимся каждым из вас!

Отрадно видеть, что сегодня в партию «Амцахара» приходят молодые люди, которые вносят свежий взгляд и новый подход в ее работу.

Сочетание вашего бесценного опыта и энергии молодости позволяет партии сегодня играть активную роль в обсуждении и решении ключевых государственных задач.

Это еще раз подчеркивает важность партийного строительства в нашей стране, особенно для тех политических сил, которые опираются на твердые идеалы патриотизма и служения народу.

Именно такие организации обеспечивают здоровое развитие демократии и стабильность государства.

Сегодня мною подписаны Указы о награждении ветеранов Отечественной войны народа Абхазии государственными наградами.

Орденом «Ахьдз-Апша» посмертно награждены Герои Абхазии:

Ардзинба Салыбей Зосимович;

Айба Гарик Григорьевич.

Моим Указом орденом «Ахьдз-Апша» также награждены:

кавалер Ордена Леона Джапуа Батал Рушниевич;

Герой Абхазии Тванба Виктор Шалвович.

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, мира и благополучия нашей Родине!»