ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., личный вклад в создание и защиту принципов политической партии «Амцахара», активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия орденом «Ахьдз-Апша» II степени посмертно награждены Ардзинба Салыбей Зосимович и Айба Гарик Григорьевич.

Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия, вклад в национальную художественную культуру орденом «Ахьдз-Апша» II степени награждён кавалер ордена Леона Джапуа Батал Рушниевич.

Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., личный вклад в создание политической партии «Амцахара», преданность делу, активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия орденом «Ахьдз-Апша» II степени награждён Герой Абхазии Тванба Виктор Шалвович.