 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

Новости Четверг, 16 октября 2025 16:30
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., личный вклад в создание и защиту принципов политической партии «Амцахара», активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия орденом «Ахьдз-Апша» II степени посмертно награждены Ардзинба Салыбей Зосимович и Айба Гарик Григорьевич.

Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия, вклад в национальную художественную культуру орденом «Ахьдз-Апша» II степени награждён кавалер ордена Леона Джапуа Батал Рушниевич.

Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., личный вклад в создание политической партии «Амцахара», преданность делу, активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия орденом «Ахьдз-Апша» II степени награждён Герой Абхазии Тванба Виктор Шалвович.

