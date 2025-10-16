ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., личный вклад в создание и защиту принципов политической партии «Амцахара», активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия орденом «Ахьдз-Апша» II степени посмертно награждены Ардзинба Салыбей Зосимович и Айба Гарик Григорьевич.
Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия, вклад в национальную художественную культуру орденом «Ахьдз-Апша» II степени награждён кавалер ордена Леона Джапуа Батал Рушниевич.
Указом президента Абхазии Бадры Гунба за большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., личный вклад в создание политической партии «Амцахара», преданность делу, активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия орденом «Ахьдз-Апша» II степени награждён Герой Абхазии Тванба Виктор Шалвович.
