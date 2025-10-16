 

июня 24 2024

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ «АБХАЗИЯ И РОССИЯ: ОБЩИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ»

Новости Четверг, 16 октября 2025 16:35
БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ «АБХАЗИЯ И РОССИЯ: ОБЩИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ»

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в круглом столе «Абхазия и Россия: общий цивилизационный путь», который прошел в Абхазском государственном университете. Форум организован АГУ совместно с Лабораторией социологических исследований.

С Российской стороны в работе круглого стола принял участие начальник Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Президент подчеркнул, что Абхазский государственный университет является главным вузом страны и авторитетным научным центром. Глава государства сказал, что ему особенно приятно находиться в этих стенах, поскольку сам являлся студентом АГУ.

Бадра Гунба отметил, что профессорско-преподавательский состав вуза вносит неоценимый вклад в подготовку профессиональных кадров для республики.

В своем выступлении на открытии круглого стола президент сказал:

«Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас в Сухуме на открытии круглого стола «Абхазия и Россия: общий цивилизационный путь».

Выражаю искреннюю благодарность Абхазскому государственному университету и Лаборатории социологических исследований за организацию этой значимой дискуссионной площадки.

Подобные просветительские инициативы крайне важны для глубокого осмысления основ нашего братства.

Отрадно видеть в числе участников представителей академического сообщества, государственных структур и образовательных организаций. Ваша экспертная работа, направленная на укрепление духовных и культурных связей между Абхазией и Россией, заслуживает самой высокой оценки.

Тема нашего общего цивилизационного пути имеет особое значение для понимания прошлого и определения пути в будущее. Нас объединяют общие ценности, основанные на уважении к традициям, морали и духовным основам. Сегодня важно говорить о том, как передать эти ценности молодому поколению, которому предстоит сохранить и развить уникальный опыт абхазо-российских отношений.

Убежден, что содержательный диалог в рамках круглого стола послужит дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами и народами, а выработанные рекомендации найдут свое практическое применение.

Желаю всем вам плодотворной работы, интересных дискуссий и новых конструктивных идей».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 16 октября 2025 16:38

