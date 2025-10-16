БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ «АБХАЗИЯ И РОССИЯ: ОБЩИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ»
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в круглом столе «Абхазия и Россия: общий цивилизационный путь», который прошел в Абхазском государственном университете. Форум организован АГУ совместно с Лабораторией социологических исследований.
С Российской стороны в работе круглого стола принял участие начальник Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Президент подчеркнул, что Абхазский государственный университет является главным вузом страны и авторитетным научным центром. Глава государства сказал, что ему особенно приятно находиться в этих стенах, поскольку сам являлся студентом АГУ.
Бадра Гунба отметил, что профессорско-преподавательский состав вуза вносит неоценимый вклад в подготовку профессиональных кадров для республики.
В своем выступлении на открытии круглого стола президент сказал:
«Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас в Сухуме на открытии круглого стола «Абхазия и Россия: общий цивилизационный путь».
Выражаю искреннюю благодарность Абхазскому государственному университету и Лаборатории социологических исследований за организацию этой значимой дискуссионной площадки.
Подобные просветительские инициативы крайне важны для глубокого осмысления основ нашего братства.
Отрадно видеть в числе участников представителей академического сообщества, государственных структур и образовательных организаций. Ваша экспертная работа, направленная на укрепление духовных и культурных связей между Абхазией и Россией, заслуживает самой высокой оценки.
Тема нашего общего цивилизационного пути имеет особое значение для понимания прошлого и определения пути в будущее. Нас объединяют общие ценности, основанные на уважении к традициям, морали и духовным основам. Сегодня важно говорить о том, как передать эти ценности молодому поколению, которому предстоит сохранить и развить уникальный опыт абхазо-российских отношений.
Убежден, что содержательный диалог в рамках круглого стола послужит дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами и народами, а выработанные рекомендации найдут свое практическое применение.
Желаю всем вам плодотворной работы, интересных дискуссий и новых конструктивных идей».
Последнее от Super User
- ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЪЕЗД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»
- ПРОСВЕТИТЕЛИ АБХАЗИИ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ ЗА СТАТУС ЛУЧШЕГО ЛЕКТОРА СТРАНЫ
- БОЛЕЕ 6,6 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМ МАРШРУТОМ
- ОТ АБХАЗИИ ДО КУБЫ: ТОП-8 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ ТУРНАПРАВЛЕНИЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ