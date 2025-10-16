АГУ И РГГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазском государственном университете состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ, г. Москва). Документ, направленный на всестороннее развитие академических, культурных и научных связей, а также на реализацию совместных образовательных проектов, подписали ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, и ректор РГГУ, доктор политических наук, профессор Андрей Логинов.

Стороны подтвердили желание развивать долгосрочные партнерские отношения и продвигать взаимные интересы в сфере образования и науки.

Среди ключевых направлений партнерства, зафиксированных в документе, являются: реализация программ академической мобильности для студентов, преподавателей и научных работников, проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований, а также организация международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов. Кроме того, вузы планируют осуществлять обмен опытом по вопросам подготовки специалистов и совместно участвовать в международных программах.

Алеко Гварамия отметил, что взаимодействие с РГГУ, одним из ведущих гуманитарных вузов России, открывает для университета широкие возможности для обмена опытом и интеграции в международное научно-образовательное пространство.