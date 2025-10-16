 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АГУ И РГГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 16 октября 2025 16:45
Оцените материал
(0 голосов)
АГУ И РГГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ, г. Москва). Документ, направленный на всестороннее развитие академических, культурных и научных связей, а также на реализацию совместных образовательных проектов, подписали ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, и ректор РГГУ, доктор политических наук, профессор Андрей Логинов.

Стороны подтвердили желание развивать долгосрочные партнерские отношения и продвигать взаимные интересы в сфере образования и науки.

Среди ключевых направлений партнерства, зафиксированных в документе, являются: реализация программ академической мобильности для студентов, преподавателей и научных работников, проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований, а также организация международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов. Кроме того, вузы планируют осуществлять обмен опытом по вопросам подготовки специалистов и совместно участвовать в международных программах.

Алеко Гварамия отметил, что взаимодействие с РГГУ, одним из ведущих гуманитарных вузов России, открывает для университета широкие возможности для обмена опытом и интеграции в международное научно-образовательное пространство.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 16 октября 2025 16:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ «АБХАЗИЯ И РОССИЯ: ОБЩИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ» АГУ – СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.