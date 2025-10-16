АГУ – СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Начальник отдела науки и аспирантуры Абхазского государственного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимур Шалов и преподаватель кафедры математического моделирования Зураб Аджинджал принимают участие в работе VII Международной научно-практической конференции «Общественные науки: исследования и практики: Стратегии развития общества и экономики в новой реальности».

Масштабный международный форум проходит в Ростове-на-Дону на базе Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС.

Конференция является важной площадкой для обмена опытом и обсуждения стратегических вопросов в сфере общественных наук.

Представители Абхазского государственного университета принимают участие в работе форума в онлайн-режиме. В рамках пленарного заседания Тимур Шалов выступил с приветственным словом.

На секционном заседании преподаватель Зураб Аджинджал выступит с докладом на тему «Роль информационных технологий в развитии государственного управления».

Организатором конференции выступает Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а в числе соорганизаторов – ведущие научные и образовательные центры России, Казахстана, Беларуси, Турции, Узбекистана и Абхазский государственный университет.

Кроме того, Тимур Шалов включен в состав Программного и Организационного комитетов конференции.