 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АГУ – СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Новости Четверг, 16 октября 2025 16:46
Оцените материал
(0 голосов)
АГУ – СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Начальник отдела науки и аспирантуры Абхазского государственного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимур Шалов и преподаватель кафедры математического моделирования Зураб Аджинджал принимают участие в работе VII Международной научно-практической конференции «Общественные науки: исследования и практики: Стратегии развития общества и экономики в новой реальности».

Масштабный международный форум проходит в Ростове-на-Дону на базе Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС.

Конференция является важной площадкой для обмена опытом и обсуждения стратегических вопросов в сфере общественных наук.

Представители Абхазского государственного университета принимают участие в работе форума в онлайн-режиме. В рамках пленарного заседания Тимур Шалов выступил с приветственным словом.

На секционном заседании преподаватель Зураб Аджинджал выступит с докладом на тему «Роль информационных технологий в развитии государственного управления».

Организатором конференции выступает Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а в числе соорганизаторов – ведущие научные и образовательные центры России, Казахстана, Беларуси, Турции, Узбекистана и Абхазский государственный университет.

Кроме того, Тимур Шалов включен в состав Программного и Организационного комитетов конференции.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 16 октября 2025 16:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АГУ И РГГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.