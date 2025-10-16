АГУ – СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Начальник отдела науки и аспирантуры Абхазского государственного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимур Шалов и преподаватель кафедры математического моделирования Зураб Аджинджал принимают участие в работе VII Международной научно-практической конференции «Общественные науки: исследования и практики: Стратегии развития общества и экономики в новой реальности».
Конференция является важной площадкой для обмена опытом и обсуждения стратегических вопросов в сфере общественных наук.
Представители Абхазского государственного университета принимают участие в работе форума в онлайн-режиме. В рамках пленарного заседания Тимур Шалов выступил с приветственным словом.
На секционном заседании преподаватель Зураб Аджинджал выступит с докладом на тему «Роль информационных технологий в развитии государственного управления».
Организатором конференции выступает Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а в числе соорганизаторов – ведущие научные и образовательные центры России, Казахстана, Беларуси, Турции, Узбекистана и Абхазский государственный университет.
Кроме того, Тимур Шалов включен в состав Программного и Организационного комитетов конференции.
Последнее от Super User
- ОТКЛЮЧЕНИЙ СВЕТА В АБХАЗИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, ЕСЛИ БУДЕТ ТЕПЛО
- В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АЙНАРА ЦВИЖБА
- ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»
- АГУ И РГГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ «АБХАЗИЯ И РОССИЯ: ОБЩИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ»