ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Республики Абхазия приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию создания политической партии «Амцахара».
Заместитель Спикера Фазлибей Авидзба зачитал поздравительный адрес, направленный Спикером Парламента Лашей Ашуба от имени Народного Собрания – председателю политической партии «Амцахара» Алексею Цугба.
«Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравляют Вас и всех членов политической партии «Амцахара» с её 25-летием!
Основой вашей политической партии стала общественная организация «Амцахара», объединяющая ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов для решения актуальных вопросов поддержки ветеранов. Организация была создана по инициативе героев Республики Абхазия генерал-лейтенанта Сергея Дбар, Владимира Начач, Аки (Салыбея) Ардзинба, Гарри Айба, Гарри Саманба и группы их единомышленников.
За эти годы «Амцахара» прошла большой путь от общественной организации до создания одной из ведущих политических партий нашей страны.
Усилия партии направлены на укрепление единства народа и строительство независимого государства. «Амцахара» всегда принимала и принимает участие в общественно-политической жизни республики. Члены партии с 2002 года были депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия ряда созывов. И в ныне действующем созыве Ваши однопартийцы представлены в Парламенте.
Ваша партия всегда держит руку на пульсе жизни страны, участвует в принятии важнейших государственных решений. Об авторитете партии говорит поддержка гражданами Республики Абхазия.
Уверены, что, сохраняя сложившиеся традиции партии, вы будете способствовать привлечению в свои ряды молодёжи, которая продолжит ваши начинания.
Выражаем благодарность членам партии «Амцахара», которые оказывают содействие работе Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия конструктивными предложениями. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
Желаем всем членам партии «Амцахара» успехов в политической деятельности на благо Республики Абхазия».
