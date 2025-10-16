В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АЙНАРА ЦВИЖБА
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия окончено производством и направлено в Галский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Цвижба Айнара Тамазовича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного убийства Бахтадзе Натии Гурамовны, имевшего место 28 июля 2023 года в городе Гал.
31 июля 2025 года, уголовное дело в отношении Цвижба А.Т., ранее направленное в Галский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера, было возвращено прокурору в виду того, что Цвижба А.Т. в настоящее время по своему психическому состоянию является дееспособным, может предстать перед следствием и судом и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.
Последнее от Super User
- ОТКЛЮЧЕНИЙ СВЕТА В АБХАЗИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, ЕСЛИ БУДЕТ ТЕПЛО
- ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»
- АГУ – СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
- АГУ И РГГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ «АБХАЗИЯ И РОССИЯ: ОБЩИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ»