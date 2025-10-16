 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АЙНАРА ЦВИЖБА

Новости Четверг, 16 октября 2025 17:02
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия окончено производством и направлено в Галский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Цвижба Айнара Тамазовича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного убийства Бахтадзе Натии Гурамовны, имевшего место 28 июля 2023 года в городе Гал.

31 июля 2025 года, уголовное дело в отношении Цвижба А.Т., ранее направленное в Галский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера, было возвращено прокурору в виду того, что Цвижба А.Т. в настоящее время по своему психическому состоянию является дееспособным, может предстать перед следствием и судом и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

