В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АЙНАРА ЦВИЖБА

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. С ледственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия окончено производством и направлено в Галский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Цвижба Айнара Тамазовича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного убийства Бахтадзе Натии Гурамовны, имевшего место 28 июля 2023 года в городе Гал.

31 июля 2025 года, уголовное дело в отношении Цвижба А.Т., ранее направленное в Галский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера, было возвращено прокурору в виду того, что Цвижба А.Т. в настоящее время по своему психическому состоянию является дееспособным, может предстать перед следствием и судом и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.