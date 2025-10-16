ОТКЛЮЧЕНИЙ СВЕТА В АБХАЗИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, ЕСЛИ БУДЕТ ТЕПЛО

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Жители и гости Абхазии будут избавлены от веерных отключений электричества в этом году, однако к ним придется прибегнуть, если наступят холода. Об этом сообщил гендиректор компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

По его словам, такая ситуация планируется до конца текущего года, что будет дальше – покажет время.

Джинджолия добавил, что электричество в Абхазию поступает по коммерческому перетоку из России. Говоря о суммах, уплаченных за российскую электроэнергию, он уточнил, что на данный момент с августа было выплачено порядка 175 млн рублей, в ноябре ожидается 90 млн рублей, а в последнем месяце перед Новым годом «Черноморэнерго» придется выплатить порядка 300 млн рублей, так как в декабре энергии потребляться будет гораздо больше.

Глава «Черноморэнерго» добавил, что в целом в течение нынешнего года потребление электроэнергии в Абхазии уменьшается, в результате в нынешнем году относительно минувшего экономия составит около 500 млн рублей.