РОССИЯНАМ НАЗВАЛИ ДОСТУПНЫЕ ЗАГРАНИЧНЫЕ ТУРНАПРАВЛЕНИЯ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новости Четверг, 16 октября 2025 17:08
РОССИЯНАМ НАЗВАЛИ ДОСТУПНЫЕ ЗАГРАНИЧНЫЕ ТУРНАПРАВЛЕНИЯ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. Наиболее доступными по стоимости зарубежными направлениями для новогодних праздников станут Абхазия, Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Таиланд и Куба. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на экспертов.

Самым доступным вариантом новогоднего отдыха является Абхазия, где неделя в двухзвездочном отеле в Гагре с заездом 29 декабря обойдется от 72 тысяч рублей на двоих, а проживание в трехзвездочной гостинице в Гудауте с заездом 30 декабря будет стоить от 154 тысяч рублей для двух взрослых. Туроператоры рекомендуют добираться до Абхазии через Сочи с последующим трансфером на микроавтобусе или индивидуальном транспорте.

На втором месте по ценовой доступности расположился Египет, где путевку для двоих по системе «Все включено» на девять ночей с учетом новогодней ночи можно приобрести от 123 тысяч рублей.

«По Египту очень много хороших предложений за счет выгодных спецпредложений от отелей», – отмечают представители туристической индустрии.

Третью строчку занимает Турция: шесть дней в трехзвездочной гостинице Кемера без питания с заездом 27 декабря стоят 147 тысяч рублей на двоих, а аналогичный тур с включенными завтраками в пятизвездочном отеле Махмутлара обойдется от 165 тысяч рублей.

Четвертое место – у ОАЭ с ценой от 190 тысяч рублей за неделю в трехзвездочной гостинице с завтраками при вылете 28 декабря. Далее следует Китай. Неделя в четырехзвездочной гостинице на острове Хайнань для двоих взрослых стоит от 270,53 тысячи рублей, а при заезде 1 января цена может снизиться.

В Шри-Ланке неделя в местной двухзвездочной гостинице с завтраками с заездом 29 декабря обойдется не менее чем в 286 тысяч рублей за двоих. Таиланд расположился на седьмом месте с ценой от 297,26 тысячи рублей за неделю в трехзвездочном отеле на двоих, а при заезде 1 января стоимость начинается от 290,115 тысячи рублей.

Замыкает рейтинг издания Куба, где 12 ночей с захватом новогодней ночи стоят от 345 тысяч рублей на двоих.

Эксперты добавляют, что по сравнению с 2024 годом цены на новогодние туры значительно выросли, при этом интерес петербуржцев к новогодним путешествиям продолжает расти. 

