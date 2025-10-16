С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВЫВЕЗЕНО 219 ТОНН МАНДАРИНОВ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. По традиции цитрусовый сезон начался в Абхазии с конца сентября. С этого момента в Россию было экспортировано 219 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 230 тонн мандаринов.