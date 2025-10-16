С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВЫВЕЗЕНО 219 ТОНН МАНДАРИНОВ
Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. По традиции цитрусовый сезон начался в Абхазии с конца сентября. С этого момента в Россию было экспортировано 219 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 230 тонн мандаринов.
Помимо мандаринов, в Россию также экспортируются лимоны, фейхоа и хурма. Так, с начала сезона экспортировано 8 тонн лимонов, 105 тонн фейхоа и 11 тонн хурмы.
По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.