Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете состоялась рабочая встреча с представителями районных комитетов при администрациях. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы развития молодежной политики на местах, а также результаты проведенного социологического исследования среди молодежи.