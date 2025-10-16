 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЙОННЫХ КОМИТЕТОВ

Новости Четверг, 16 октября 2025 17:39
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЙОННЫХ КОМИТЕТОВ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете состоялась рабочая встреча с представителями районных комитетов при администрациях. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы развития молодежной политики на местах, а также результаты проведенного социологического исследования среди молодежи.

Были определены направления дальнейшего сотрудничества и конкретные шаги по совершенствованию механизмов работы с молодежью в районах.

