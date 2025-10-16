ПОЖАР В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Информ. В селе Верхняя Эшера загорелся частный дом. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 17 часов 08 минут. На место происшествия были направлены пожарный и спасательный расчёты ПСО столицы Абхазии.