КОММЕНТАРИЙ К РЕШЕНИЮ ЕСПЧ ПО ДЕЛУ «ГРУЗИЯ ПРОТИВ РОССИИ»

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. С оветник Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания прокомментировал решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию выплатить Грузии компенсацию за события 2008 года.

«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Москву выплатить Тбилиси свыше 253 млн евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб, причиненный тысячам этнических грузин в результате «бордеризации» – процесса установки барьеров на административных границах Абхазии и Южной Осетии».

Решение ЕСПЧ не имеет ни юридической силы, ни морального веса. Это не более чем очередная попытка придать правовую оболочку затасканной политической декларации.

Прежде чем требовать компенсации от других, Грузия обязана ответить за собственные преступления против народов Абхазии и Южной Осетии и возместить ущерб от развязанных войн, который по самым скромным оценкам исчисляется десятками млрд долларов.

Страсбургский суд в очередной раз вышел за пределы своей компетенции, пытаясь рассматривать события, которые происходили вне юрисдикции Грузии и в условиях, когда сама Грузия утратила фактический контроль над территорией Абхазии в результате военной агрессии, начатой ею же 14 августа 1992 года.

Грузия несёт прямую ответственность за гибель тысяч людей, за разрушенные города, за судьбы беженцев. До сегодняшнего дня Тбилиси не признал своей ответственности за начало войны, не выплатил ни одной компенсации за ущерб Сухуму, не предпринял ни одного шага к искуплению содеянного. По сей день грузинская сторона не соглашается подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Попытки же представить себя жертвой и взыскивать компенсации с других государств выглядят не только цинично, но и юридически несостоятельно.

Абхазия – это не «оккупированная территория», а древний автохтонный народ Кавказа, который с оружием в руках защитил своё право на суверенное государство. И когда международные судебные органы, забывая об этом, выносят решения, основанные не на праве, а на политическом заказе, они дискредитируют саму идею международного правосудия.

Юридический факт остаётся неизменным: Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ еще в 2022 году, а его решения, затрагивающие события вне временных и территориальных рамок компетенции, не подлежат исполнению. Тем более – если эти решения игнорируют первопричину конфликта и реальных виновников трагедии», – говорится в комментарии Кана Тания.