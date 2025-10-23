 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ВСПОМИНАЮТ РЕЖИССЕРА ОЛЬГУ ДУБИНСКУЮ

Новости Четверг, 23 октября 2025 18:35
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ВСПОМИНАЮТ РЕЖИССЕРА ОЛЬГУ ДУБИНСКУЮ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме – столице Республики Абхазия, на улице Воронова появится мемориальная доска в честь русского кинорежиссера Ольги Дубинской, что жила и творила в Абхазии. Поэт Расул Гамзатов говорил о ней «Есть женщины, которые прокладывают путь мужчинам. Они не вводят их дух в искушение, а заставляют высоко летать, потому что их душа еще выше».

Ольга Дубинская не просто жила в Абхазии, она посвятила множество своих работ этой стране.

«Кинорежиссер Ольга Дубинская ушла из жизни в 2012м в своей сухумской квартире за три недели до своего 44-летия. Глубокий след, оставленный ею в культуре Абхазии, остался. Здесь, в Абхазии, она не просто жила. "Она приехала сюда, когда страна была полуразрушена, вскоре после войны. Она увидела не ужас и страх поверженного города, что видели в основном другие документалисты, она увидела яркие краски жизни, пробивавшиеся сквозь развалины», – вспоминает ее муж, писатель и драматург Дмитрий Минченок. Ее камера ловила не смерть, а жизнь: в ее фильмах – лица актеров театра им. Самсона Чанба, что в минуту опасности стали воинами. Она посвятила уникальной стране шестьдесят эссе, восемь фотографических циклов, сняла короткометражный музыкальный фильм на песню Сергея Кириллова: "Моей победой будешь ты живая» – на основе фронтовой хроники медсестры и филолога Тали Джапуа.

Республика стала для нее второй родиной. Ее фильм «Страсти по Владиславу», посвященный первому президенту Абхазии и озвученный Георгием Тараторкиным, – это подлинная картина дружбы народов, за которую она получила Гран-при кинофестиваля «Страна Души» из рук режиссера Сергея Говорухина.

«Думаете, кинодокументалисту сегодня важнее всего то, что хранят архивы? Но душа человека – самый главный документ, ее страдания и делают эти документы подлинными», – говорила Ольга, принимая приз…

Она вывезла абхазский театр на сцены Румынии, Болгарии, Беларуси, пробивая информационную блокаду, объявленную Абхазии после войны в начале девяностых.

Ольга была из тех, кто ломает стены. В Москве она основала Центр содействия культуре Кавказа, чтобы показать подлинные богатства этого «заповедника чести и мужества». Ее наградили абхазским орденом «Ахьдз-апша – Честь и Слава». Именно в те годы она подружилась и нашла поддержку в лице Расула Гамзатова.

Идея создания мемориальной доски в честь Ольги Дубинской принадлежит сподвижникам первого президента Абхазии и ее ближайшим друзьям: Гули Кичба, возглавившей народное движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», генералу Аслану Кобахия, ученому-филологу Тали Джапуа, народному артисту Абхазии Кесоу Хагба, Темуру Надарая, одному из лидеров ветеранского движения «Защитники».

Их поддержало городское собрание и мэр Сухума Тимур Агрба.

Автор барельефа – скульптор Виталия Джения.

Абхазский поэт Геннадий Аламиа подготовил книгу, посвященную Ольге.

23 октября, в день ее рождения, Сухум вспомнит режиссера Дубинскую, которой сегодня было бы всего 58.

Мемориальная доска станет не просто знаком ее памяти, а символом российско-абхазской судьбы, сплетенное и ее судьбой, взглядом, страстью. Расул Гамзатов говорил о женщинах, которые окрыляют.

Вот и ее полет – все еще длится.

Автор: Дмитрий Минченок

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 23 октября 2025 18:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУП «АЖД» РЕМОНТИРУЕТ ВОКЗАЛ В СУХУМЕ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.