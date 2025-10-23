 

РУП «АЖД» РЕМОНТИРУЕТ ВОКЗАЛ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 23 октября 2025 18:30
РУП «АЖД» РЕМОНТИРУЕТ ВОКЗАЛ В СУХУМЕ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. Здание железнодорожного вокзала в столице Абхазии наконец капитально приводят в порядок. Республиканское унитарное предприятие «Абхазские железные дороги» опубликовало короткое видео капремонта вокзала в Сухуме.

Побывавшие в Абхазии туристы знают, что многие станции и платформы в республике долгое время пребывали в запустении, ремонт там не проводился десятилетиями, инфраструктура разрушалась. Но времена меняются, и сейчас ремонт вокзала Сухума в самом разгаре. Здание капитально приводят в порядок, рассказали в РУП «АЖД».

Строители уже успели отремонтировать фасад и все внутренние помещения, включая зоны отдыха для проводников и машинистов, сейчас заканчивают работы в санузлах, где теперь будут душевые для сотрудников железной дороги. Затронул ремонт и помещение для местного отделения транспортной милиции.

Кроме того, в АЖД отчитались, что заменят фальш-окна и напомнили о новых дверях и кровле здания вокзала в Сухуме.

На видео попало помещение с кроватями, по всей видимости, это комната длительного отдыха, но для персонала она или для пассажиров, не уточнятся.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 23 октября 2025 18:35

